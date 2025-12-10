Obavijesti

NIJE ČUO BUDILICU

Panika u Betisu uoči Dinama: Ponajbolji igrač skoro propustio let za Zagreb. Zaspao je...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Dok su igrači Betisa čekali let za Zagreb, vladala će opća potraga za Ezzalzoulijem koji se nije pojavio na aerodromu. Na kraju su ustanovili kako nije čuo alarm i da je zaspao...

Uoči važnog dvoboja šesnaestine finala Konferencijske lige između Dinama i Real Betisa, u španjolskom taboru odvila se prava mala drama. Dok su se igrači okupljali za put u Zagreb, jedan od ključnih ofenzivaca, marokanski reprezentativac Abde Ezzalzouli, nije se pojavio. Razlog nije bio ni ozljeda ni svađa s trenerom, već nešto puno jednostavnije, zaboravio je naviti alarm i prespavao je okupljanje momčadi.

Ekspedicija španjolskog kluba trebala je krenuti prema zračnoj luci San Pablo u Sevilli, no popis putnika nije bio potpun. Trener Manuel Pellegrini i njegov stručni stožer s nervozom su provjeravali satove dok je postajalo jasno da im nedostaje važno krilo. Prema pisanju španjolskih medija, poput portala ABC de Sevilla, u klubu je nakratko zavladala panika. Pomislilo se na sve, od iznenadne bolesti do problema s disciplinom, što bi bio velik udarac uoči europskog gostovanja.

UEFA Europa League - Real Betis v Olympique Lyonnais
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Srećom, ubrzo je stigla informacija koja je donijela olakšanje. Brzonogi Marokanac jednostavno je čvrsto zaspao i nije čuo budilicu. Propustio je zajednički prijevoz, no čim je shvatio što se dogodilo, reagirao je ekspresno. Sam se zaputio prema zračnoj luci i u posljednji čas uspio uhvatiti let. Uletio je na terminal, pridružio se zbunjenim, ali i nasmijanim suigračima te se ukrcao na službeni klupski zrakoplov. Avantura je tako dobila sretan kraj, a Pellegrini je mogao odahnuti znajući da na Maksimiru može računati na igrača čija brzina može slomiti svaku obranu.

Abdessamad "Abde" Ezzalzouli (23) igrač je od kojeg se u Betisu puno očekuje. Riječ je o marokanskom reprezentativcu koji je bio dio povijesne generacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Katru osvojila četvrto mjesto. Njegov talent prepoznala je i Barcelona, koja ga je dovela u svoje redove, a debi mu je omogućio legendarni Xavi Hernandez. Za katalonskog diva odigrao je 12 utakmica i zabio jedan gol, no u žestokoj konkurenciji nije se uspio izboriti za standardno mjesto.

Conference League - Final - Real Betis v Chelsea
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Nakon sjajne sezone na posudbi u Osasuni, Real Betis je prošlog ljeta za njega platio 7,5 milijuna €, vjerujući u njegov potencijal. Ove sezone je u 27 nastupa u svim natjecanjima zabio pet golova, a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje se na 12 milijuna €. Njegova prodornost i vještina u igri "jedan na jedan" bit će najveća prijetnja za obranu Dinama, stoga je jasno zašto je njegov dolazak u Zagreb bio toliko važan za španjolsku momčad.

Dok zvijezda spava, mladić ostvaruje snove

Cijela situacija s Ezzalzoulijem dobila je dodatnu dimenziju kada se usporedi s pričom drugog putnika za Zagreb. Dok je etablirana zvijezda proživljavala dramu s budilicom, za jednog njegovog suigrača ovaj je put bio ostvarenje dječačkog sna. Trener Pellegrini je zbog problema s izostancima u prvu momčad pozvao Carlosa de Rou, talentiranog lijevog beka iz juniorskog pogona.

Španjolski mediji ističu kako se na licu mladića rođenog u Dos Hermanasu vidio neopisiv osmijeh i uzbuđenje dok je ulazio u klupski autobus. De Roa je jedan od bisera Betisove akademije, a klub je nedavno pokazao koliko vjeruje u njega produživši mu ugovor do 2030. godine. Ove je sezone već igrao u Ligi prvaka mladih, gdje je čak i zabio gol. Njegov poziv u prvu momčad za europsku utakmicu nagrada je za trud, a kontrast između njegovog entuzijazma i Abdeove pospanosti postao je glavna anegdota s putovanja.

