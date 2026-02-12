Obavijesti

Pannonian potvrdio datume za 2026., nastupa Baby Lasagna

Pannonian potvrdio datume za 2026., nastupa Baby Lasagna
Nakon sportskog programa slijedi veliki koncertni program. Dolazak Baby Lasagna po prvi put u Osijek donosi dodatnu energiju cijelom festivalu

Osijek sredinom lipnja ponovno postaje epicentar ekstremnog sporta i urbane kulture. Naime, ovog će se ljeta održati 27. izdanje Pannonian Challengea , i to 12. i 13. lipnja, a festival koji već više od dva i pol desetljeća okuplja vrhunske sportaše i publiku željnu adrenalina ove godine donosi i snažan glazbeni program.

Uz odlično opremljeni skate park, novo mjesto susreta na Pannonianu bit će i dvorana Gradski vrt. Nakon sportskog programa slijedi veliki koncertni program. Dolazak Baby Lasagna po prvi put u Osijek donosi dodatnu energiju cijelom festivalu. Uz njega, na Pannonian Challenge stižu i Let 3 te TBF.

Sportski program održat će se 12. i 13. lipnja u skate parku na lijevoj obali Drave, a publika će moći pratiti natjecanja u BMX, INLINE i SKATE kategorijama.

Poseban značaj ovogodišnjem izdanju daje činjenica da je BMX natjecanje u C1 kategoriji, što znači da se na Pannonian Challengeu skupljaju bodovi za Olimpijske igre u Los Angelesu.  BMX će se voziti u Pro, Amateur, Kids i Women kategorijama, a prijave za natjecatelje uskoro se otvaraju.

