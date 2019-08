Pao je Real Madrid! Dinamovi juniori u finalu su Ramljaka...

Dinamovi juniori igrat će u finalu 17. Ramljakova memorijala! Mladi dinamovci u izravnoj borbi za prvo mjesto skupine pobijedili su madridski Real s 3-1 te će za naslov u nedjelju od 11 sati igrati protiv nizozemskog Feyenoorda.

Ni po malo ugodnom vremenu na Hitrec-Kacianu (utakmica počela u 16.30) Španjolcima je igrao i bod jer su pobijedili i juniorsku albansku reprezentaciju i ljubljansku Olimpiju s kojom je Dinamo remizirao (1-1), ali njega su u džepu imali 30-ak minuta.

Zagrepčani su poveli u 16. minuti iz kaznenog udarca, dvojbenog, istina. Julardžija je bio u prodoru, udaren tik ispred 16-erca, ali sudac je pokazao na bijelu točku. Isti je igrač suprotno nepisanom pravilu uzeo loptu i zadržao mirnoću nakon prekršaja.

Jankovićeva točka na i

Realovci su zaostatak poništili u 47. minuti nakon dobre akcije, ali u kojoj je prelagano ispala domaća obrana. Vassilakis je bio egzekutor dovevši svoju momčad na prag finala.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

No, u završnici susreta ponovno su suci odlučili pomoći domaćinima. Četiri minute prije kraja velikom je zaleđu nakon Vasiljeva duarca bio Jančić ispred gostujućeg vratara, a kako to pomoćni nije registrirao, on se lijepo snašao i pogodio za 2-1. Madriđani su se sjurili prema sucu, ali nije im bilo od koristi.

Točku na i u sudačkoj nadoknadi stavio je Janković. Odmjereno i precizno izveo je slobodan udarac s 18 metara. Baš majstorski.

- Odigrali smo tri dobre utakmice, pogotov prve dvije pokazavši pravu energiju i dinamiku, stvarali šanse. U prvoj protiv Olimpije čak i najviše, po statistici smo imali 22 udarca. Jako sam zadovoljan kad igrači rade ono što radimo na treninzima, kad ispunjavaju zahtjeve, drže se dogovora. Istina, danas smo se malo prilagodili protivniku, mrvicu promijenili stil igre, ali mi smo dugo skupa, igrači su talentirani da se znaju i tome prilagoditi. Sve je to rezultiralo kvalitetnom igrom, malo manje, doduše nego u prve dvije, ali igrom po dogovoru. Iz "niskog" smo bloka stvarali šanse premda nismo bili toliko dobri u predzadnjem pasu - sumirao je odigrano trener Andrej Mioković.