VEČER ZA PAMĆENJE

Pao je rekord u NBA! Čudesni Bam Adebayo ubacio 83 koša

Foto: Rhona Wise

Bam Adebayo imao je nevjerojatan učinak u pobjedi Miami Heatsa protiv Washington Wizardsa. Ubacio je 83 koša i srušio rekord Kobe Bryanta

Bam Adebayo upisao se u povijest NBA s nevjerojatnim učinkom i postigao 83 poena u jednoj utakmici. Adebayo je odveo Miami Heat do pobjede 150-129 protiv Washington Wizardsa, a Adebayov učinak drugi je u povijesti NBA-a. Rekord od 100 koševa drži Wilt Chamberlain, a drugi najbolji učinak do saada bio je onaj Kobe Bryant s 81 košem protiv Toronto Raptorsa iz 2006. 

Adebayo se zlatnim slovima upisao u povijest NBA s 20 pogođenih šuteva iz igre, uključujući sedam trica iz 22 pokušaja i čak 36 poena iz slobodnih bacanja iz 43 pokušaja. Bila je to večer rekorda u Miamiju. Adebayo nije samo ostvario drugi najbolji učinak u jednoj NBA utakmici, već je srušio i rekord po broju pogođenih slobodnih bacanja, daleko iznad 28 koliko su zabili Wilt Chamberlain i Adrian Dantley. Ukupno je centar Heata na liniju slobodnih bacanja išao 43 puta, pa mu je postotak šuta bio 83,7 posto. Njegovih sedam trica također je osobni rekord u devetogodišnjoj karijeri u ligi. 

NBA: Washington Wizards at Miami Heat
Foto: Rhona Wise

Heat je slavio u Adebayovom festivalu i tako popravio svoj omjer na 37-29 te se učvrstio na šestom mjestu Istočne konferencije. Najbolji strijelac Wizardsa bio je Alex Sarr koji je ubacio 28 koševa. 

Srušio LeBronov rekord

Ovako nestvarne brojke donijele su i nove rekorde. Na kraju prve četvrtine, Adebayo je s 31 košem već sam imao više od cijele momčadi Wizardsa (29). Time je nadmašio LeBrona Jamesa kao igrača Heata s najviše koševa u jednoj četvrtini. 

