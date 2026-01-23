Pao 'moderni Escobar'. Bivši olimpijac iz Kanade vođa je međunarodne narko-bande

Ryan James Wedding (44), bivši kanadski olimpijski snowboarder i jedan od deset najtraženijih bjegunaca s FBI-eve liste, uhićen je u četvrtak navečer u Meksiku. Njegovim privođenjem okončana je višegodišnja međunarodna potjera za čovjekom kojeg američke vlasti smatraju vođom jedne od najnasilnijih organizacija za krijumčarenje droge na svijetu.

Od snježnih staza do narko-bossa

Weddingov put od sportaša do kriminalca bio je strmoglav. Nakon što je predstavljao Kanadu na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju 2002. godine, gdje je završio na 24. mjestu u paralelnom veleslalomu, njegova sportska karijera je završila. Samo šest godina kasnije, 2008. godine, uhićen je u San Diegu zbog pokušaja kupnje kokaina od prikrivenog agenta FBI-a. Osuđen je na četiri godine zatvora, a nakon izlaska na slobodu 2011. godine, prema tvrdnjama tužitelja, osnovao je vlastito kriminalno carstvo. Vjeruje se da je godinama djelovao pod zaštitom moćnog meksičkog kartela Sinaloa, organizirajući krijumčarenje golemih količina kokaina iz Kolumbije, preko Meksika i Kalifornije, sve do Kanade.

Foto: Jeff J Mitchell UK/REUTERS

Operacija 'Veleslalom' i pljenidba od 40 milijuna eura

Zbog opsega i brutalnosti njegove mreže, Wedding je u ožujku 2025. dospio na FBI-ev popis deset najtraženijih bjegunaca, a američki State Department je za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja nudio nagradu od čak 15 milijuna dolara. Cijela istraga, simbolično nazvana Operacija "Veleslalom", kulminirala je krajem 2025., kada su meksičke vlasti u seriji racija zaplijenile njegovu imovinu procijenjenu na vrtoglavih 40 milijuna eura. Među zaplijenjenim stvarima isticala se kolekcija od preko šezdeset rijetkih i luksuznih motocikala, skupocjeni automobili, umjetnine, pa čak i dvije olimpijske medalje.

Krvavi trag i usporedbe s Escobarom

Osim za krijumčarenje droge, Weddinga se tereti i za orkestriranje niza brutalnih ubojstava. Tužitelji ga povezuju s ubojstvom bračnog para u Ontariju u studenom 2023., koji su navodno ubijeni greškom u osvetničkom pohodu zbog ukradene pošiljke kokaina, kao i s likvidacijom ključnog saveznog svjedoka u Kolumbiji u siječnju 2025. Zbog okrutnosti i moći koju je izgradio, direktor FBI-a Kash Patel usporedio ga je s najozloglašenijim narkobosovima u povijesti.

​- Prešao je put od olimpijskog snowboardera do najvećeg narko-trgovca modernog doba. On je moderni El Chapo, moderni Pablo Escobar, i mislio je da može izbjeći pravdu - izjavio je Patel na konferenciji za novinare.

Nakon uhićenja, Wedding je odmah prebačen u Sjedinjene Američke Države, gdje će mu se suditi po nizu teških optužbi.

