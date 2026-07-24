Obavijesti

Sport

Komentari 6
NAKON FINALA SP-A

Pao prvi oproštaj od Argentine. 'To su mi najteže riječi karijere'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pao prvi oproštaj od Argentine. 'To su mi najteže riječi karijere'
Foto: Agustin Marcarian
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Otamendi se emotivno oprostio od Argentine nakon 17 godina i 139 nastupa: svjetski prvak, dvostruki osvajač Copa Americe i srebrni na zadnjem SP-u

Admiral

Argentinski branič Nicolas Otamendi (38) objavio je oproštaj od nacionalne vrste za koju je igrao čak 17 godina upisavši 139 nastupa. Otamendi je u dresu "gauča" osvojio svjetski naslov (2022.), dva naslova Copa America (2021., 2024.), te srebro na nedavno završenom World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Danas moram napisati najteže ⁠riječi u svojoj karijeri. Sudbina je htjela da je moja posljednja utakmica bila finale Svjetskog prvenstva. To nije bio rezultat kakav smo željeli, ali odlazim uzdignute glave, znajući da je ova momčad dala sve od sebe do posljednje sekunde. Hvala ti, Argentino, što si mi omogućila da ispunim san da postanem svjetski prvak," napisao je na društvenim mrežama.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: BRETT DAVIS

Otamendi se nedavno pridružio argentinskom velikanu River Plateu nakon završetka uspješnog 16-godišnjeg boravka u Europi, ‌gdje je igrao za Porto, Valenciju, Manchester City i Benficu. Predstavljao je svoju zemlju na četiri svjetska prvenstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Razišao se s 'modrima', sad odlazi u Grčku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Razišao se s 'modrima', sad odlazi u Grčku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane
VELIKA POBJEDA

VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane

HAJDUK - PAFOS 2-0 Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama KL-a, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka
PROŠAO TEŽAK PUT

FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka

HAJDUK - PAFOS 2-0 Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Za povratak u Hajduk izborio se igrama u Varaždinu, a u četvrtak je zabio europski prvijenac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026