Pao rekord u svijetu sporta: LA Lakersi prodani za nevjerojatnu svotu, u igri brat Trumpova zeta

Samo četrnaest mjeseci nakon što su prodani za tada povijesni iznos, Los Angeles Lakersi ponovno mijenjaju vlasnika. U poslu koji iznova pomiče granice u svijetu sporta, jedna od najslavnijih svjetskih franšiza prodana je za nevjerojatnih 12,5 milijardi dolara. Novi vlasnici su investitor Josh Kushner i bivši izvršni direktor Disneyja Bob Iger. Ovim potezom Mark Walter, koji je prošle godine preuzeo kontrolni paket od obitelji Buss, ostvario je ogroman profit, ali i otvorio niz pitanja o motivima ovako brze prodaje.

Novi rekord nakon samo godinu dana

Posao, o kojem je prvi izvijestio ESPN, postavlja novi svjetski rekord za vrijednost jedne sportske momčadi. Cijena od 12,5 milijardi dolara zasjenila je prethodni rekord od deset milijardi, koji je u lipnju 2025. postavio upravo Mark Walter kupnjom Lakersa. Vrijednosti NBA franšiza nastavljaju rasti astronomskom brzinom.

Prije samo tri godine Michael Jordan prodao je svoj većinski udio u Charlotte Hornetsima za valuaciju od tri milijarde dolara, dok su Boston Celticsi prošle godine prodani za nešto više od šest milijardi. Walterova kupnja, a sada i prodaja, podigle su ljestvicu na potpuno novu razinu, potvrđujući da su elitni sportski klubovi postali imovina dostupna samo najužem krugu svjetskih milijardera i investicijskih fondova. Cijeli posao još mora formalno odobriti odbor guvernera NBA lige, što je proces koji obično traje nekoliko tjedana.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Tko su novi vlasnici?

Novi upravitelji Lakersa dolaze iz samog vrha američkog biznisa. Bob Iger (75) jedno je od najpoznatijih imena u svijetu medija i zabave. Nakon dva mandata na čelu kompanije Walt Disney, tijekom kojih je orkestrirao akvizicije Pixara, Marvela i Lucasfilma, Iger se povukao s pozicije direktora ranije ove godine. Kupnja Lakersa nije njegov prvi ulazak u sport; 2024. godine sa suprugom je postao većinski vlasnik nogometnog kluba Angel City FC. Njegov partner je Josh Kushner (41), osnivač i direktor uspješnog venture capital fonda Thrive Capital. Kushner već ima iskustva u NBA ligi, jer je bio manjinski vlasnik Memphis Grizzliesa, a trenutno drži i manji udio u Miami Heatu, koji će morati prodati kako bi preuzeo Lakerse.

"Kao doživotni obožavatelji NBA lige, duboko smo počašćeni prilikom da postanemo skrbnici Los Angeles Lakersa, jedne od najlegendarnijih sportskih franšiza na svijetu. Izražavamo ogromno poštovanje prema vodstvu i viziji Jerryja i Jeanie Buss. Naša dugoročna predanost je graditi na tim temeljima, natjecati se na najvišoj razini i služiti ovom izvanrednom timu, njegovim navijačima i gradu Los Angelesu", poručili su Kushner i Iger u zajedničkoj izjavi.

Nezaobilazna veza s Donaldom Trumpom

Kupnja je privukla i značajnu političku pažnju zbog obiteljskih veza Josha Kushnera. Njegov stariji brat je Jared Kushner, suprug Ivanke Trump i jedan od najviših savjetnika u administraciji bivšeg i sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iako Josh Kushner nema direktne veze s Trumpovom politikom te je poznato da je financijski podržavao Demokratsku stranku, povezanost s jednom od najmoćnijih političkih obitelji u Americi neizbježno stavlja ovu akviziciju pod dodatno svjetlo javnosti.

Dok je brzi profit od 2,5 milijarde dolara sam po sebi dovoljan razlog za prodaju, američki mediji navode kako bi se iza odluke Marka Waltera mogli kriti i dublji problemi. Prema izvještajima Bloomberga i Wall Street Journala, Walter i njegove osiguravajuće tvrtke nalaze se pod federalnom istragom zbog navodnih poreznih nepravilnosti. Istragu vode tužitelji iz New Yorka i američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC).

Iako detalji nisu u potpunosti poznati, istraga se navodno bavi načinom na koji su Walterove tvrtke prikazivale prihode, što je pokrenuto internom prijavom zviždača. Walter, koji je i vlasnik bejzbolskog kluba Los Angeles Dodgers i suvlasnik nogometnog kluba Chelsea, ovom prodajom rješava se samo Lakersa, zadržavajući ostatak svog sportskog carstva. U svojoj izjavi zahvalio je obitelji Buss i navijačima, poručivši kako je "vlasništvo nad Lakersima bila jedna od najvećih časti u njegovom životu".

*uz korištenje AI-a