Pao s luftića jednoroga, bivši svjetski prvak mu spasio život

Bivši plivački prvak Filippo Magnini (37) spasio je život čovjeku na Sardiniji. Odmarao se na plaži kada je začuo očajne povike upomoć.

Nije razmišljao ni sekunde, odmah je uskočio u more i otplivao mjesta na kojem se odvijala prava drama. Andrea Benedetto (45) je pao sa svog jednorog luftića. Voda je bila hladnija nego što je očekivao, to ga je šokiralo pa zbog zdravstvenog stanja u kojem se nalazi nije mogao pomaknuti udove.

U jednorogu je s njim bio i suprug koji mu je pokušavao držati glavu iznad vode. Par se vjenčao samo dva dana ranije. Međutim, on je polako gubio snagu, a njihovi prijatelji su na plaži dozivali pomoć. Magnini je do njih doplivao prije spasilaca, odmah je uhvatio Benedetta i držao mu glavu do dolaska pomoći.

- Jednostavno sam napravio ono što sam morao. Kupač je bio u velikim problemima - bio je preplašen, zaglavio je i nagutao se morske vode. Kada sam stigao do njega nije mogao ni pričati. Nismo ga uspjeli vratiti na luftić s kojeg je pao pa smo ga polegli na jedan drugi kojeg su imali kupači u blizini - rekao je nakon svega Magnini.

- Tek sam nakon nekoliko sati u bolnici shvatio tko me je spasio. Nisam imao priliku upoznati ga, ali nadam se da ću mu moći zahvaliti uživo - rekao je Benedetto.

Filippo Magnini je tijekom velike karijere osvojio broncu u utrci 4x200 metara na Olimpijskim igrama 2004. godine u Ateni, a sa svjetskih prvenstava ima dva zlata na 100 metara. Na Sardiniji je odmarao sa djevojkom, talijanskim modelom Giorgijom Palmas.