PAOK i Panathinaikos pobijedili, dvojica Hrvata upisala nastupe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Olympiakos je preuzeo vodstvo sa 53 boda, koliko ima i AEK na drugoj poziciji. PAOK je treći sa 50 bodova, a Panathinaikos je peti sa 39 bodova.

Admiral

Nogometaši Olympiakosa, PAOK-a i Panathinaikosa ostvarili su pobjede u susretima 23. kola grčkog prvenstva, dok je AEK remizirao ispustivši vrh ljestvice. PAOK je pobijedio Asteras sa 2-0. Dimitrios Chatsidis (7) i Andrija Živković (89) bili su strijelci za sastav iz Soluna. Luka Ivanušec je igrao za PAOK od 73. minute, dok Dejan Lovren nije ulazio u igru.

Panathinaikos je porazio Aris sa 3-1. Javier Hernandez je doveo Pao u vodstvo u devetoj minuti, da bi Vicente Tabora povećao prednost u 65. minuti. Uroš Račić je vratio nadu gostima u 72. minuti, no osam minuta kasnije Andrews Tetteh je zabio za 3-1 zaključivši priču. Tin Jedvaj je za domaćine igrao cijeli susret, dok Adriano Jagušić nije ulazio u igru.

AEK je na gostovanju odigrao tek 2-2 protiv Volosa. Volos je vodio 1-0 i 2-1, ali su gosti uspjeli izboriti remi i to golom Filipea Revlasa u osmoj minuti nadoknade. Za Volos su strijelci bili Max Comba (14) i Juan Hurtado (61-11m), dok je za AEK golov zabio i Barnabas Varga (34). Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK.

Olympiakos je na gostovanju pobijedio Panserraikos sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice.

Ayoub El Kaabi (60, 70) je zabio oba gola za pirejski sastav, dok je Vernon De Marco bio strijelac za domaćine (82).

Olympiakos je preuzeo vodstvo sa 53 boda, koliko ima i AEK na drugoj poziciji. PAOK je treći sa 50 bodova, a Panathinaikos je peti sa 39 bodova.

