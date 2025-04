Papa je strastveno volio jedan klub, susreo se i s 'vatrenima': 'Nikad to nemojte zaboraviti...'

Papa Franjo, poglavar Katoličke Crkve, preminuo je na Uskrsni ponedjeljak nakon višetjednih respiratornih problema u Kući svete Marte u 89. godini i 13. godini pontifikata, potvrdio je Vatikan. Franjo je bio poznat je po poniznosti i predanosti vjeri, no manje je poznata njegova duboka povezanost sa svijetom sporta, posebice nogometa.

"S dubokim žaljenjem i tugom primili smo vijest o smrti Svetog Oca, pape Franje. Njegova skromnost, mudrost i poruke nade ostavile su neizbrisiv trag u srcima milijuna ljudi diljem svijeta. Hrvatska nogometna reprezentacija imala je čast biti primljena na audijenciji prošle godine u Vatikanu i ponijeti iz tog susreta snagu njegove blizine i topline. Počivao u miru, Sveti Oče", poručili su iz HNS-a.

Doživotni navijač kluba San Lorenzo

Korijeni Papine ljubavi prema nogometu sežu u njegovo djetinjstvo u Buenos Airesu. Jorge Mario Bergoglio, budući papa Franjo, bio je strastveni navijač argentinskog nogometnog kluba San Lorenzo de Almagro. Njegova odanost klubu nije bila samo površna; papa je posjedovao člansku iskaznicu kluba 88235 koju je klub objavio 13. ožujka 2013., na dan kad je Franjo izabran za papu.

Ljubav prema "los cuervosima" (gavranima), kako glasi nadimak kluba, naslijedio je od oca Marija, koji je čak igrao košarku za isti sportski kolektiv. Cijela obitelj Bergoglio dijelila je tu strast, a klub je papin izbor iskoristio i za vlastitu promociju na svjetskoj sceni. Franjo je u mladosti i igrao nogomet i košarku.

- Imao sam drvenu nogu - našalio se jednom prilikom.

Prethodni papa Benedikt XVI. bio je navijač Bayerna, kao rođeni Bavarac, a sveti Ivan Pavao II., iako Poljak, bio je počasni član Borussije Dortmund i Schalkea. Kao zaljubljenik u nogomet papa je, dakako, volio i svoju nogometnu reprezentaciju koja je u Katru 2022. postala svjetski prvak. Primio ju je sa selekcijom Italije još u kolovozu 2013., pola godine nakon što su ga izabrali u službu. Primio je mnoge sportske legende, uključujući Lionela Messija, Diega Maradonu, NBA zvijezde kojima je govorio o borbi protiv rasizma.

Foto: ServizioFotograficoOR/CPP

Susret s hrvatskom reprezentacijom

Posebno poglavlje u papinoj sportskoj priči ispisano je susretom s hrvatskom nogometnom reprezentacijom. On je prvotno bio planiran za lipanj 2023., uoči same završnice Lige nacija u Nizozemskoj. No zbog iznenadne operacije Svetog Oca, audijencija je morala biti odgođena.

Godinu dana kasnije, uoči Europskog prvenstva u Njemačkoj, u Dvorani Pavla VI. u Vatikanu, papa je konačno primio "vatrene i delegaciju Hrvatskog nogometnog saveza predvođenu predsjednikom Marijanom Kustićem. Bio je to susret ispunjen emocijama i obostranim poštovanjem. Papa Franjo obratio se hrvatskoj delegaciji toplim riječima, naglašavajući važnost timskog duha.

- Dok igrate nogomet, vi ste momčad i imate čast predstavljati svoj narod. To 'biti momčad' aspekt je sporta koji volim istaknuti jer je usporedba s društvenim životom, u različitim okruženjima gdje se živi i radi s drugima. Pojedinačne akcije su važne, mašta, kreativnost... Ali ako prevlada individualizam, narušava se cjelokupna dinamika i cilj se ne postiže. Stoga, hvala vam što ste primjer kako biti momčad!

Istaknuo je i kako njihova uloga nadilazi sportsku sferu, postajući "model uspjeha i uspješnog življenja", te naglasio važnost njegovanja duhovnih i ljudskih kvaliteta kako bi bili dobar primjer drugima.

- Nemojte nikada zaboraviti da se navijači, a osobito mladi, ugledaju u vas: vaša uloga nadilazi sportsku sredinu i postaje model ostvarenoga života i uspjeha. Stoga je za vas važno da njegujete duhovne i ljudske vrline, kako biste mogli biti uzoran primjer - govorio je papa.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uručio je Franji prigodne darove: uokvireni dres hrvatske reprezentacije s brojem jedan i imenom "Franjo" te repliku prve lopte kojom se igrao nogomet u Hrvatskoj.

- Velika nam je čast što smo imali priliku susresti se sa Svetim Ocem te mu zahvaljujemo na blagoslovu i lijepim riječima koje nam je uputio. Ponosni smo što kroz nogomet imamo privilegiju predstavljati hrvatski narod. Vjerujem da je svijet kroz našu reprezentaciju, kojoj su najvažnije vrijednosti vjera u Boga te ljubav prema obitelji i domovini, upoznao Hrvate kao talentiranu, strastvenu i hrabru naciju. Slike naših igrača kako u najvećim trenucima hrvatskog nogometa slave svoju vjeru u Boga obišle su svijet i pokazale koliko je vjera važna u životu naših igrača. Zbog toga je ovaj susret bio neprocjenjiv za sve nas.

Izbornik Zlatko Dalić nadovezao se na Kustićeve riječi:

- Blagoslovljeni smo što smo imali priliku susresti se sa Svetim Ocem. Slogan naše reprezentacije je samo jedna riječ: obitelj. Obiteljske vrijednosti temelj su svih naših uspjeha. Zajedništvo, suradnja, poštovanje, podrška, prijateljstvo, ljubav i vjera: to je ono što ova ekipa predstavlja, promovira i živi iz dana u dan. Ovaj susret dodatno nas je nadahnuo da nastavimo u istom smjeru, da ponosno predstavljamo svoj narod i domovinu.

Na kraju audijencije, Papa Franjo se neformalno obratio Vatrenima uz dozu humora, referirajući se na uspjeh u Kataru: "Na prošlom Svjetskom prvenstvu bili ste treći. Ovaj put budite prvi ili drugi!!. Duhovita opaska izazvala je osmijehe prisutnih.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Nakon službenog dijela, zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško proveo je reprezentativce i delegaciju HNS-a kroz Baziliku svetog Petra, gdje je uslijedila zajednička molitva kod oltara svetog Ivana Pavla II., još jednog pape koji je gajio simpatije prema Hrvatskoj i sportu.

Papa Franjo često je koristio priliku kako bi naglasio pozitivne vrijednosti sporta. Smatrao ga je važnim alatom za promicanje zajedništva, odanosti, poštivanja pravila, prijateljstva i solidarnosti. Tenis je nazivao dijalogom koji unaprjeđuje, a ragbi smatrao sportom u kojem zajedništvo dolazi do izražaja kroz zajednički cilj. U njegovim je očima sport metafora života i može graditi mostove mira među narodima, čak i otvoriti put prema svetosti. Istovremeno, osuđivao je negativne pojave poput dopinga, naglašavajući da sport uvijek mora biti u službi čovjeka i društva, a ne podređen interesima moći ili profita.