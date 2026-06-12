Papa postao počasni član Reala

Predsjednik Real Madrida, Florentino Pérez na Santiago Bernabéuu ugostio Papu Lava XIV. povodom susreta s madridskom biskupijskom zajednicom.

Kao gestu dobrodošlice, Florentino Pérez je Svetom Ocu uručio personalizirani dres Real Madrida s njegovim imenom, Robert F. Prevost, s ‘brojem 1‘ na leđima. Predsjednik ‘kraljeva‘ poklon je upotpunio replikom stadiona Santiago Bernabéu te mu usput pokazao i legendarni hodnik u kojem se čuva 15 trofeja naslova Lige prvaka.

Upravni odbor Real Madrida također je na sastanku održanom u četvrtak, pod predsjedanjem Florentina Péreza, odlučio Njegovu Svetost Papu Lava XIV. imenovati počasnim članom kluba, što je najviše priznanje koje dodjeljuje klub.