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LAV XIV.

Papa postao počasni član Reala

Piše Ivan Tomašković,
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Papa postao počasni član Reala
Foto: Yara Nardi

Florentino Pérez je Svetom Ocu uručio personalizirani dres Real Madrida s njegovim imenom, Robert F. Prevost, s ‘brojem 1‘ na leđima.

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Predsjednik Real Madrida, Florentino Pérez na Santiago Bernabéuu ugostio Papu Lava XIV. povodom susreta s madridskom biskupijskom zajednicom.

Kao gestu dobrodošlice, Florentino Pérez je Svetom Ocu uručio personalizirani dres Real Madrida s njegovim imenom, Robert F. Prevost, s ‘brojem 1‘ na leđima. Predsjednik ‘kraljeva‘ poklon je upotpunio replikom stadiona Santiago Bernabéu te mu usput pokazao i legendarni hodnik u kojem se čuva 15 trofeja naslova Lige prvaka.

Upravni odbor Real Madrida također je na sastanku održanom u četvrtak, pod predsjedanjem Florentina Péreza, odlučio Njegovu Svetost Papu Lava XIV. imenovati počasnim članom kluba, što je najviše priznanje koje dodjeljuje klub.

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