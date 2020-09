Papiga se vratila kući: 'Sad me zezaju da navija za Cibaliju...'

Ja navijam za Hajduk, a ona sleti igraču Cibalije na leđa. Valjda je odabrala taj tim, kaže u šali Dominik Bubalo, vlasnik žute papige, koja je za vikend sletjela na leđa igrača Cibalije, mladog Karla Išasegija

<p>Žuta <strong>aleksandar papigica</strong> tri je dana letjela okolicom Osijeka pokušavajući pronaći svoje dvorište. Iako nogometno igralište BSK u Bijelom Brdu nije ni slično njenom dvorištu, a nogometaš <strong>Karlo Išasegi</strong> (20) iz <strong>Cibalije </strong>ni sličan njenom gazdi, ona je ipak odlučila sletjeti na njegova leđa dok je on igrao utakmicu protiv Bijelog Brda.</p><p>- Nikad mi se ništa slično nije dogodilo, a vjerujem da više i neće! Ovo je postao pravi hit, papiga je reagirala na naš gol - u dahu nam priča mladi Karlo.</p><h2>Pogledajte video: Papiga na utakmici 2. HNL</h2><p>Išasegi još zbraja dojmove.</p><p>- Svi tu snimku dijele na društvenim mrežama. Papiga je bila na golu, a onda smo mi zatresli mrežu. Krenuo sam prema centru, a ona je <strong>sletjela </strong>na mene. Bila je nekoliko sekundi, uzeo sam je u ruku i odnio van. Stvarno smiješna situacija.</p><p>Vlasnika smo brzo pronašli.</p><p>- Ona je pitoma papigica jer je hranjena iz ruke, navikla je na ljude; navikla je stajati meni na leđima, ramenu ili ruci. I ženka i mužjak su ljubimci kćeri Ivane. Već sam mislio da sam je nepovratno izgubio kad su mi javili da se uključila u utakmicu između Bijelog Brda i Cibalije - kaže <strong>Dominik Bubalo</strong> iz Sarvaša, uzgajivač papiga i vlasnik male žute aleksandrice.</p><h2>'Bojao sam se za nju'</h2><p>Ona je, sa svojim bijelim partnerom u petak izletjela iz kaveza u kojem inače živi, u Dominikovoj kući.</p><p>- Pošao sam ih nahraniti i zaboravio sam zaključati kavez. Kako su to izuzetno pametne papigice, ona i njen partner glavom su otvorili vrata kaveza i odletjeli. Nikad prije nisu pobjegli, a radi se o godinu dana starim papigama... Nakon dva dana vidio sam mužjaka kako leti iznad dvorišta - priča Bubalo pa dodaje:</p><p>- Pružio sam ruku i on je sletio. Vidio sam i nju, ali ona nije htjela doći. Svaki dan sam objavljivao na svom Facebooku da mi je pobjegla papiga i da mi jave ako je vide. Kad su mi u nedjelju javili da se pojavila na utakmici i da ju je ulovio igrač kojemu je sletjela na leđa, bio sam u šoku - kazao je Bubalo.</p><h2>'Očito navija za Cibaliju, prijatelji me zezaju'</h2><p>- Ja navijam za Hajduk, a ona sleti igraču Cibalije na leđa. Valjda je odabrala taj tim - kaže Dominik u šali.</p><p>Odmah je otišao po nju. Ona mu je umorna sletjela na rame čim ga je vidjela. Tako ju je donio kući.</p><p>- Bila je toliko iscrpljena, gladna i žedna da je cijeli idući dan stajala na posudama s hranom i vodom. Sad čak ne želi ni izaći iz kaveza koliko je uplašena. Zato je i sletjela njemu na leđa - kaže Dominik, kojeg već danima prijatelji i drugi uzgajivači zezaju da mu papiga navija za vinkovačku Cibaliju.</p>