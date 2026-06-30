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SLAVI SE U PARAGVAJU

Paragvajci napravili senzaciju, a predsjednik euforično poručio: 'Državni praznik je, dovraga...'

Piše Issa Kralj,
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Paragvajci napravili senzaciju, a predsjednik euforično poručio: 'Državni praznik je, dovraga...'
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Foto: DAVID BUTLER II

Rekao bih da je državni praznik rijetka stvar, a moć nogometa je prekrasna. Neka cijeli Paragvaj uživa u njemu - rekao je izbornik Gustavo Alfaro nakon pobjede

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Paragvaj je režirao jednu od najvećih senzacija na Svjetskom prvenstvu u nokaut-fazi natjecanja. Nakon prave drame i penalima koji su odlučivali o pobjedniku, izbacili su četverostruke svjetske prvake Nijemce. Rezultat je nakon 90 minuta igre bio 1-1, a ni jedna momčad nije zabila ni u produžecima pa su slijedili penali (4-3). Briljirao je golman Paragvaja Orlando Grill koji je spustio roletu i odveo svoju zemlju u osminu finala.

Koliko je ta pobjeda bitna Paragvajcima, dokazao je i predsjednik koji se nakon nevjerojatne pobjede euforično oglasio na društvenoj mreži X (bivši Twitter). 

- Paragvaj se nikad ne predaje!! Državni praznik, dovraga! - objavio je predsjednik Santiago Peña, a onda se oglasio i Ured predsjednika koji je objavio kako će utorak 30.lipnja 2026 biti državni praznik.

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Germany v Paraguay - Fans gather in Asuncion
Foto: Cesar Olmedo

- Rekao bih da je državni praznik rijetka stvar, a moć nogometa je prekrasna. Neka cijeli Paragvaj uživa u njemu - rekao je izbornik Gustavo Alfaro nakon pobjede.

Paragvaj će u osmini finala odmjeriti snage s boljim iz susreta Francuska - Nizozemska koji je na rasporedu večeras od 23 sata. Paragvaj sljedeću utakmicu igra 4.srpnja u 23 sata po hrvatskom vremenu. 

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