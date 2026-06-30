Paragvajci napravili senzaciju, a predsjednik euforično poručio: 'Državni praznik je, dovraga...'

Paragvaj je režirao jednu od najvećih senzacija na Svjetskom prvenstvu u nokaut-fazi natjecanja. Nakon prave drame i penalima koji su odlučivali o pobjedniku, izbacili su četverostruke svjetske prvake Nijemce. Rezultat je nakon 90 minuta igre bio 1-1, a ni jedna momčad nije zabila ni u produžecima pa su slijedili penali (4-3). Briljirao je golman Paragvaja Orlando Grill koji je spustio roletu i odveo svoju zemlju u osminu finala.

Koliko je ta pobjeda bitna Paragvajcima, dokazao je i predsjednik koji se nakon nevjerojatne pobjede euforično oglasio na društvenoj mreži X (bivši Twitter).

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026

- Paragvaj se nikad ne predaje!! Državni praznik, dovraga! - objavio je predsjednik Santiago Peña, a onda se oglasio i Ured predsjednika koji je objavio kako će utorak 30.lipnja 2026 biti državni praznik.

Foto: Cesar Olmedo

- Rekao bih da je državni praznik rijetka stvar, a moć nogometa je prekrasna. Neka cijeli Paragvaj uživa u njemu - rekao je izbornik Gustavo Alfaro nakon pobjede.

Paragvaj će u osmini finala odmjeriti snage s boljim iz susreta Francuska - Nizozemska koji je na rasporedu večeras od 23 sata. Paragvaj sljedeću utakmicu igra 4.srpnja u 23 sata po hrvatskom vremenu.