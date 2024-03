Partizan će večeras ugostiti hrvatsku košarkašku legendu. Prije 33 godine su mu skandirali

Bila je to večer za pamćenje jednog od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena. Plesao je terenom, zabijao i asistencijama uništavao Partizan. Utakmicu je završio s 14 koševa, 12 skokova i 15 asistencija, a kada je izlazio iz igre, publika u Beogradu ustala se i pozdravila ovacijama košarkaškog genijalca kojemu je to bila jedna od posljednjih utakmica u dresu žutih. KK Split je osvojio naslov prvaka Jugoslavije, a on otišao u Italiju pa potom u Bullse gdje je napravio zvjezdanu karijeru.

Pokretanje videa... 02:16 nagrada za tonija kukoča | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Taj genijalac je Toni Kukoč (55), jedan od navećih europskih košarkaša svih vremena, a riječ je o događaju iz travnja 1991. godine kada je KK Split, odnosno tada Pop 84, posljednji put slavio na gostovanju kod Partizana. Bila je to treća utakmica u finalnoj seriji za čistih 3-0 i posljednja pobjeda Splićana kod Partizana sve do veljače ove godine.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustracija

Bila je to jedna od najljepših noći košarkaškog Pink Panthera koje se rado sjeti, a hrvatskog velikana večeras će Partizan ugostiti u beogradskoj areni na utakmici 32. kola Eurolige protiv Olympiacosa. Društvo će mu praviti njegov slavni suigrač Dino Rađa, no Kukoč je i zbog jednog drugog povoda došao u Beograd.

Foto: Screenshot/

U subotu će u Domu omladine biti prikazan dokumentarac 'Čarobna sedmica', autora Sabahudina Topalbećirevića, koji govori o karijeri hrvatskog velemajstora. A ona je bila čudesna. Jedini je europski košarkaš koji je osvojio tri naslova prvaka Europe sa Splitom i tri NBA naslova s Chicago Bullsima. S Hrvatskom je osvojio olimpijsko srebro te svjetsku i europsku broncu, dok je s Jugoslavijom osvojio svjetsko i dva europska zlata te olimpijsko srebro. Od 2021. godinne je stanovnik Kuće slavnih u Springfieldu.