KONTROVERZA U SUSJEDSTVU

Partizan prekinuo sve odnose s Arenom zbog gnjusnog napada na potpredsjednicu kluba

Partizan prekinuo sve odnose s Arenom zbog gnjusnog napada na potpredsjednicu kluba
Foto: Dusan Milenkovic

Odluka o prekidu suradnje stupila je na snagu odmah i vrijedi do daljnjega. U praksi to znači da igrači, članovi stručnog stožera, klupski dužnosnici i svi zaposlenici Partizana neće surađivati s Arena Sportom

Nogometni klub Partizan donio je drastičnu odluku o momentalnom prekidu svake suradnje s televizijskom kućom Arena Sport. Ovaj neočekivani potez uslijedio je kao izravna reakcija na, kako su iz kluba naveli, "sramotne i mizogine izjave" koje je novinar Dejan Anđus uputio potpredsjednici kluba, Milki Forcan, u svojoj emisiji.

Incident koji je izazvao potres u sportskoj javnosti dogodio se u emisiji "Otvoreno sa Anđusom". Novinar Dejan Anđus je na krajnje neprimjeren i uvredljiv način komentirao rad i ulogu potpredsjednice Forcan.

Beograd: FK Partizan predstavio dresove za predstojeću sezonu
Foto: Dusan Milenkovic

Vrhunac neukusa bila je izjava koja je zgrozila upravu kluba i širu javnost:

- Žao mi je što delegacija Crvene zvezde nije za proslavu Partizanu uručila kitu cvijeća potpredsjednici Partizana Milki Forcan, koja je rekla da će Partizan biti prvak 2026. godine.Nije u redu da joj nisu uručili slavljeničku kitu cvijeća za nešto što se neće ostvariti jer Partizan neće biti prvak u sljedećih pet godina - rekao je Anđus.

Ova izjava, prožeta vulgarnim aluzijama i mizoginijom, protumačena je u Partizanu kao nedopustiv napad na integritet ne samo potpredsjednice, već i cijelog kluba, te kao klasičan primjer zloupotrebe medijskog prostora.

Bezuvjetna osuda i konkretne posljedice

Uprava beogradskog kluba reagirala je brzo i odlučno. U službenom priopćenju za javnost, Partizan je najoštrije osudio svaki oblik govora mržnje i netolerancije, ističući kako su takvi istupi u potpunoj suprotnosti s vrijednostima fair-playa i transparentnosti za koje se klub zalaže.

Odluka o prekidu suradnje stupila je na snagu odmah i vrijedi do daljnjega. U praksi to znači da igrači, članovi stručnog stožera, klupski dužnosnici i svi zaposlenici Partizana neće davati izjave, intervjue niti na bilo koji drugi način surađivati s televizijom Arena Sport.

U međuvremenu, Arena Sport je uklonila sporni videozapis emisije sa svog YouTube kanala, no bez javne isprike ili dodatnog komentara.

Ovaj slučaj nije prvi put da Dejan Anđus svojim kontroverznim izjavama privlači negativnu pozornost; u prošlosti je već bio na meti kritika zbog svojih komentara, uključujući i one o poznatom košarkašu Nikoli Kaliniću.

