Partizan zaprijetio istupanjem iz ABA lige ako se Cibona vrati

Jako loše vijesti za Cibonu. Na sjednici skupštine regionalne ABA lige potvrđeno 18 klubova koji će sljedeće sezone igrati natjecanje, ali tamo neće biti zagrebačkog kluba. Podsjetimo, Cibona je prošle sezone u kvalifikacijama ispala u drugu ABA ligu (protiv Ilirije) za koju je najavila da ju sigurno neće igrati, ali sada je potvrđeno kako neće igrati ni najelitniji rang regionalnog natjecanja pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se rasplesti situacija.

Zagreb: Susret Cibone i Mege u 28. kolu ABA lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na skupštini se otvorilo pitanje Cibone i Mornara, koji je također ispao, te je bilo govora kako bi se za zelenim stolom mogli vratiti. Ipak, predsjednik Partizana, Ostoja Mijailović, najavio je da će beogradski klub istupiti iz lige ako se ne ispoštuju prijašnje odluke da Cibona i Mornar ne nastupaju, tako da će sljedeća sezona krenuti bez njih, javlja SportKlub

Vukovima je ponuđeno da plate 200.000 eura za sudjelovanje i još toliko ako ne dođu do doigravanja, ali klub to ne može financijski pokriti. Mornar je odlučio da će igrati ABA ligu 2, no Cibona je to odbila i ne zna se što će biti s klubom koji je sada u još većem mraku nego što je bio. Cibona je prijavila europska natjecanja, ali trenutačno ne može angažirati ni trenera zbog dugovanja prema treneru koji odlazi. Veliki, nekada nezamislivi problemi su pred Vukovima, a pitanje je kako će se i kada iz ovoga izvući.

Zagreb: Susret KK Cibone i KK Spartak Office Shoes u 30. kolu ABA lige | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodajmo da će ABA liga promijeniti format iduće sezone. Igrat će 18 momčadi u dvije skupine. Iz ABA lige 2 dolaze Bosna i Ilirija, a natjecanju će se pridružiti i rumunjski Cluj Napoka te austrijska Vienna koji su platili učešće. Od hrvatskih predstavnika tu su i dalje Zadar i Split.