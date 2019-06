Pašalić: Barcin dres je lijep, ali hrvatske 'kockice' su najljepše

Super treniramo, a izbornik je stavio treninge u 15 sati da se privikavamo na utakmicu koja u to vrijeme počinje. Dobro nam ide. Mislim da ćemo što spremniji dočekati Wales, rekao je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić uoči treninga 'vatrenih' u Rijeci.

Zlatko Dalić i njegovi izabranici se već nekoliko dana nalaze u Rijeci gdje se pripremaju za utakmicu protiv Walesa koja se igra u Osijeku u subotu. U izostanku nekih igrača, moguće je da i Pašalić dobije priliku od prve minute.

- Vidjet ćemo hoću li igrati, ne želim davati izjave koje će stavljati pritisak na izbornika. U veznom redu uvijek imamo kvalitete i s izostancima opet nas ima. Ima sigurno umora, ali čeka nas jako teška utakmica i znamo da je psihički i fizički moramo dočekati u sjajnom stanju. Lipanj je uvijek nezgodan, kraj sezone, no kako je nama tako je i ostalima. Tako da se moramo adaptirati što prije. S onim porazom protiv Mađarske smo si malo zakomplicirali.

Pašalić je odigrao sjajnu sezonu u Atalanti. Izborili su Ligu prvaka, prošli u finale Kupa, a Mario je ostavio sjajan dojam u klubu iz Bergama i vrlo lako bi Talijani mogli otkupiti njegov ugovor.

- Bila je to jako odlična sezona, prvi put je Atalanta u povijesti izborila Ligu prvaka. Bilo smo odmah iza Napolija i Juventusa. To je sjajan rezultat jer znamo koliko su ulagali Roma i Milan. Previše sam se do sad selio, svake godine se ponavljam. Želi se negdje skrasiti i ostati nekoliko sezona. Vidjet ćemo što će biti, ostalo je još mjesec dana do priprema - rekao je Pašalić, a onda i progovorio o nezaobilaznoj temi. Naravno, riječ je o dresu Barcelone.

- Zanimljiv je novi Barcelonin dres, ali mislim da su hrvatske kockice ipak najljepše - zaključio je.

Branič Dario Melnjak po prvi put u karijeri dobio je poziv u reprezentaciju zahvaljujući sjajni nastupima u turskom Rizesporu. To je naravno sve pratio izbornik Dalić i možda je našao rješenje za vječno bolni lijevi bek.

- Prva dva dana je moj bratić Rog bio sa mnom, puno mi je pomogao da se priviknem. Navikao sam igrati protiv kvalitetnih igrača u Turskoj, mislim da neće biti problema s Baleom. Jedva čekam utakmicu, ako bude prilike dat ću sve od sebe - započeo je Melnjak a onda nastavio.

- Privikao sam se već na zvijezde u reprezentaciji, nakon par treninga vidio sam da su to obični ljudi. Super su me prihvatili, dečki su sjajni - rekao je.

Pred Hrvatskom predstoji još nekoliko treninga, a onda u četvrtak idu u Osijek gdje ih u subotu po velikoj sparini u 15 sati čeka utakmica protiv Walesa u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.