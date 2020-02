Pašalić presretan: Tko te pita za promašaj nakon četiri gola!

Rezultat 4-1 je sjajan i naša velika pobjeda, no kao i što sam rekao prije početka utakmice ništa nije gotovo i pitanje prolaza rješavat će se u uzvratu. Moramo biti oprezni, oni će sigurno u prvih 15 minuta jurnuti i tražiti gol kako bi nas pokušali iznenaditi, no vjerujem da ćemo mi to osujetiti i da ćemo u uzvratu obraniti ovu prednost, rekao je Mario Pašalić (25) kojeg je trener Gasperini gurnuo u početnu postavu u ulogu polušpice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Naš je reprezentativac odigrao skoro cijelu utakmicu, a igru je napustio u trećoj minuti sučeve nadoknade kad je umjesto njega ušao Tameze.

Nakon dvostrukog strijelca Hateboera i Josipa Iličića, Mario Pašalić bio je najbolje ocijenjeni nogometaš u momčadi domaćih. Nevjerojatno je izgledala 'božica' koja je primila gol iz vlastite greške, ali u ostatku utakmice u potpunosti nadigrala 'šišmiše'.

- Imao sam posebna zaduženja u obrani, baš sam se dosta potrošio. Šteta one šanse, moram još pogledati snimku i vidjeti jesam li mogao bolje pucati, ali golman je čudesno obranio. No, nakon što zabiješ četiri gola, tko te pita za promašenu šansu na početku utakmice - kazao je presretni Pašalić koji je do kraja susreta upisao i dvije lijepe asistencije.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Atalanta tako putuje na Mestallu gdje će 10. ožujka pokušati obraniti prednost od tri gola razlike (4-1) koju su stvorili na San Siru. Valencia će morati 'okrenuti ploču' na domaćem terenu jer s igrom kojom su prikazali u Italiji sigurno neće razveseliti svoje navijače te ostvariti plasman u četvrtfinale Lige prvaka.