Pašalić, Vušković i Jagušić su izborili Konferencijsku ligu

Nogometaši Atalante, Brightona i Panathinaikosa među 24 kluba su koja su izborila plasman u Konferencijsku ligu kroz kvalifikacije.

Atalanta je mjesto u KL izborila nakon što je u dvije utakmice s minimalnih 1-0 pobijedila Hapoel Tel Aviv. Nakon što je prvi susret u Bergamu završio bez golova, Talijani su u uzvratu igranom u mađarskom Miskolcu slavili sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Gianluca Scamacca u 72. minuti. Mario Pašalić je za klub iz Bergama igrao od 60. minute.

Konferencijsku ligu izborio je i Panathinaikos porazivši na gostovanju češki Hradec sa 2-1 nakon produžetaka. Prva utakmica je završila 2-2. Pao je poveo u 72. minuti golom Cyriela Dessersa, a izjednačio je Vladimir Darida u drugoj minuti nadoknade. U produžetku nije bilo golova sve do 120. minute kada je Dessers iz kaznenog udarca svojim drugim golom razriješio pitanje pobjednika. Za Panathinaikos je od 97. minute igrao Adriano Jagušić.

Foto: PAE Panathinaikos

Brighton je sa 4-0 porazio Tromso nakon što je prvi susret završio bez golova. Strijelci za engleski sastav bili su Charalampos Kostoulas (22), Maxim De Cuyper (33), Mats Wieffer (38), te Oliver Boscagli (86). Luka Vušković je odradio cijeli susret za Brighton.

Ranije su ulazak u Konferencijsku ligu izborili i Igor Matanović i Marko Pjaca. Freiburg je u uzvratnom susretu završne runde kvalifikacija pobijedio Motherwell sa 4-1 nakon što su Nijemci slavili i u prvom susretu sa 3-1. Domaćin je poveo već u šestoj minuti golom Derryja Scherhanta, izjednačio je Emmanuel Longelo u 22. minuti, no Matanović je u 60. minuti vratio Freiburg do nove prednosti. Do kraja susreta za domaćine su golove zabili i Cyriaque Irie (63) i Keiseke Goto (85) koji je u 67. minuti ušao u igru umjesto Matanovića.

Twente je u prvom susretu pred svojim navijačima izgubio od Qarabaga sa 0-1, no u Bakuu je nakon produžetaka slavio sa 4-1. Domaćin je poveo u 59. minuti golom Borgesa, a izjednačio je Marko Pjaca u 79. minuti, devet minuta nakon što je ušao u igru. Pobjedu gostima i produžetak donio je Daan Bruns u drugoj minuti nadoknade. U drugoj minuti produžetka Wout Weghorst je zabio za 3-1, a pobjedu Nizozemaca potvrdio je Younes Taha u 114. minuti. Domaćin je od 106. minute igrao bez isključenog Marka Jankovića.

Češki Jablonec je izbacio škotskog velikana Rangers boljim izvođenjem jedanaesteraca. Rangers je u prvom susretu pobijedio sa 1-0, a Jablonec je pred svojim navijačima uzvratio istim rezultatom, a gol je postigao Vakhtang Tchanturishvili u 73. minuti. Kako više nije bilo golova pitanje pobjednika je razriješeno udarcima s bijele točke. Hrvatski vratar Ivor Pandur obranio je za Rangers u trećoj seriji udarac Filipa Zorvana, no to nije bilo dovoljno jer su njegovu suigrači Curtis i James Penrice bili neprecizni. Rangers je ranije u kvalifikacijama Europske lige ispao od Jagiellonije Bialystok, a nakon poraza od Jabloneca ostao je bez Europe ove sezone.