Pašalić za 24sata: Htjeli su me dovesti Hajduk i Osijek, a ako Bog da, doći će poziv i izbornika

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak u 20.45 sati igra treću utakmicu kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj, a navijači 'vatrenih' počeli su se okupljati na ulicama Rijeke satima uoči utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Pašalić za 24sata

Tamo smo zatekli Marca Pašalića (22), novog hit igrača HNL-a koji je u 11 utakmica za Rijeku ove sezone zabio šest golova uz dvije asistencije. Pašalić je atraktivnim potezima dobio riječku publiku, a rekao nam je da je na Kvarneru konačno pronašao svoj dom.

- Najbitnije je da se u Rijeci dobro osjećam. Ljudi su me ovdje odlično prihvatili. Vidi se da me vole u gradu, a na terenu dajem sve od sebe. Dobro se snalazim na Korzu, skromno hodam kako me ne bi prepoznali, haha! - šaljivo nam je rekao Pašalić.

Pašalić je godinama bio član Borussije Dortmund, ali ozljede su učinile svoje. U ovoj fazi karijere potrebna mu je minutaža, a našao ju je u Rijeci.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Osjećao sam kako je vrijeme da napustim Njemačku. Bilo mi je teško zbog tih ozljeda, ali sad sam u Rijeci pronašao svoju sredinu i šansu. To je najbolja odluka koju sam mogao donijeti.

Hajduk ga je htio dovesti

Nije ga samo Rijeka htjela.

- U Rijeku sam došao jer sam se htio vratiti u Hrvatsku. Dinamo me nije zvao, Hajduk jest još prošle godine, a ovoga ljeta htio me i Osijek. Nisam imao neki klub koji preferiram, Rijeka je bila najkonkretnija i uživam ovdje - priznao je.

A Pašalić se nada kako uskoro neće s ulica pratiti reprezentaciju Hrvatske, već da će se boriti u dresu 'vatrenih'.

- Samo moram raditi na sebi. Trebam dokazati da mogu igrati s dečkima u reprezentaciji. Ako Bog da, dobit ću taj poziv. To ovisi samo o meni. Moram zabijati golove i asistirati, tako ću upasti u reprezentaciju.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Pašalićev krizmani kum Vjekoslav, koji je također u Rijeci, žučljivo je zagovarao da Dalić pozove njegovo kumče Marca.

- Dečko zabija spektakularne golove, u velikoj je formi i zaslužio je biti barem na pretpozivu - govorio je.

Pašalić na lijevom stopalu ima istoteviran broj 197.

- Tetovirao sam si 197 na lijevom stopalu jer to je broj mog anđela, koji me štiti - objasnio nam je.