Pašalićev trener odbio je dati ruku Niki Kovaču nakon poraza!

Bivši izbornik "vatrenih", Niko Kovač, u utorak je napravio važan korak sa svojom Borussijom Dortmund prema plasmanu u osminu finala Lige prvaka. Njegova je momčad slavila na 2-0 na Signal Iduna Parku zahvaljujući golovima Guirassyja (3. minuta) i Beiera (42. minuta). Uzvrat je 25. veljače u Bergamu.

Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Talijane u porazu, a njegov trener, Raffaele Palladino, baš i nije ispao gospodin nakon utakmice u Dortmundu. Naime, Kovač mu je, u klasičnoj gesti sportskog duha, išao pružiti ruku, što Talijanu baš i nije "sjelo".

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

- Pružio sam mu ruku, a on je odbio. Ne znam što mu nije po volji ni što je sporno. Nešto je rekao, ali nisam ga razumio jer je govorio na talijanskom. Morat ćete njega pitati zašto mi nije pružio ruku - rekao je Kovač na konferenciji za javnost.