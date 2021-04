Bio to Maurizio Sarri, Frank Lampard ili sada Thomas Tuchel, Mateo Kovačić (26) ne ispušta svoje mjesto iz prvih 11 Chelseaja. Dok je u Hrvatskoj na glasu kao nasljednik Luke Modrića, što mu možda stvara preveliki pritisak u reprezentaciji i zbog toga nije na očekivanoj razini, u Chelseaju briljira.

Možda nije toliko napadački orijentiran kao na početku karijere i u Chelseaju igra povučenije nego što je to bilo primjerice u Realu, ali je nezamjenjiv u londonskom klubu. Njegova brzina, tehnička potkovanost i dribling itekako su cijenjeni, toliko da se trener Thomas Tuchel ne libi i javno priznati da igra njegove momčadi nije ista bez Matea. On je 'ona' spona između obrane i napada, igrač zadužen za distribuciju i protok lopte.

Kova je zbog ozljede mišića propustio posljednje četiri utakmice, a gotovo sigurno ga neće biti ni večeras. Njegov Chelsea večeras od 21 sat igra protiv Real Madrida prvi susret polufinala Lige prvaka

- Patimo u igri bez Kovačića. Nadamo se da će se vratiti u subotu za ogled protiv Fulhama. On neće biti spreman za Real. Još nije trenirao s momčadi i bilo bi prerano vratiti ga u sastav. Šteta, jako se veselio igranju protiv bivših suigrača, a nama je bio ključan u utakmicama protiv Brightona i West Hama. Tehnički je potkovan, brz s loptom i ima sjajan dribling. Moramo se snaći bez njega - kazao je Tuchel.

Njemački stručnjak je na Stamford Bridge stigao krajem siječnja nakon što je Frank Lampard dobio otkaz zbog loših rezultat. Momčad se preporodila, u Premier ligi je zauzela 4. mjesto koje vodi u najelitnije europsko natjecanje, u Ligi prvaka su došli do polufinala, a na putu do finala FA Kupa izbacili Manchester City. Na klupi je odradio 21 utakmicu, a za to vrijeme Chelsea je pobijedio 14 puta, samo dvaput izgubio i pet puta remizirao što je fantastičan učinak u kratkom vremenu.

Nahvalio je i Real Madrid, klub koji je u posljednjih pet godina čak triput osvojio ovo natjecanje, ali se ne boji.

- Sigurno da ćemo nakon ovakvog okršaja biti pametniji i bolji. O ovome svaki klinac sanja... Igrati važnu europsku utakmicu protiv Real Madrida. Zidane ima nevjerojatan niz s Realom u Ligi prvaka, ono što su postigli je ogromno. Oni su najiskusnija momčad ovdje, a ovo je najteži mogući ispit za nas. Samopouzdanje i vjera u vlastite mogućnosti bit će ključni za prolazak.