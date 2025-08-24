Patrice Čović postao najmlađi Hrvat s nastupom u Bundesligi!

Hrvatski nogometaš Patrice Čović (18) nastupio je za Werder Bremen i postao najmlađi Hrvat u Bundesligi u povijesti! U porazu od Eintrachta iz Frankfurta (4-1) odigrao je posljednjih 25 minuta utakmice.

Radi se o veznom igraču rođenom 2007., a poznat mu je i otac Ante koji je trener u Herthi Berlin. Patrice je nastupao za mlade selekcije Hrvatske, odnosno U-17 i U-19 reprezentaciju, a poznat je po kreativnosti i tehničkoj potkovanosti.

Dosadašnji hrvatski rekorder u Bundesligi bio je Josip Brekalo koji je za Wolfsburg debitirao s 18 godina, dva mjeseca i 18 dana.

Velik dio nogometne škole proveo je u Herthi, a 2024. je nakon 10 godina prešao u Werder Bremen. Igra na poziciji ofenzivnog veznog, a prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura. Nastupio je ranije ove sezone i u Kupu.