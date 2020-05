Patrick Ewing je u bolnici zbog korone: 'Ovaj virus je opasan...'

Bivša zvijezda NBA momčadi New York Knicksa 57-godišnjii Patrick Ewing je u petak na Twitteru objavio da je pozitivan na Covid-19 da je hospitaliziran.

"Ovaj virus je opasan i ne treba ga olako shvatiti", kazao je Ewing koji trenutno vodi momčad sveučilišta Georgetown. "Želim potaknuti sve da budu oprezni".

"Sada više nego ikada želim zahvaliti zdravstvenom osoblju i svima koji su na prvoj liniji borbe protiv koronavirusa. To će proći i svi ćemo se izvući", dodao je.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG