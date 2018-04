Patrick Vieira: Ako me Arsenal pozove za trenera, dolazim...

Nakon što su iz Arsenala objavili kako Arsene Wenger odlazi s mjesta trenera na kraju ove sezone, u Londonu su u potrazi za novim trenerom. Spominju se legende kluba kao što su Thierry Henry i Patrick Vieira. O tome je progovorio Patrick Vieira koji nema ništa protiv preuzimanja "topnika". Bivši zadnji vezni je još nakon objave da Wenger odlazi rekao kako bi odmah došao u Arsenal da ga pozovu. Francuz trenutačno obnaša dužnost trenera MLS momčadi New York Cityja.

- Ako je pitanje jesam li spreman preuzeti Arsenal, da, spreman sam - rekao je Vieira dodavši kako nije još stupio u kontakt s Arsenalom te kako ga ugovor s Amerikancima veže još jednu godinu.

- Trenutni ugovor me veže do kraja godine, a poslije toga ne znam što će biti. Kad se tvoje ime povezuje uz najbolje europske momčadi, to znači da ljudi prate što radiš i da radiš dobar posao. No, najbitnije mi je da se koncentriram na ono što radim u ovome trenutku, a to je New York - zaključio je legendarni Francuz.

U Arsenalu je ukupno u karijeri proveo devet sezona, u kojima je odigrao 279 utakmica i postigao 29 golova. Igrao je još za Inter iz Milana, Cannes, Juventus i Manchester City, u kojem je završio igračku karijeru.