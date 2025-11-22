Obavijesti

NAKON ZABRANE ZBOG DOPINGA

Paul Pogba vratio se nogometu! Zaigrao nakon čak 811 dana

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

S francuskom reprezentacijom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018., a u finalu je protiv Hrvatske zabio i gol. U klupskoj karijeri Pogba je najbolje trenutke proveo u prvom mandatu u Juventusu, s kojim je 2015. igrao finale Lige prvaka

Paul Pogba (32) zaigrao je profesionalni nogomet nakon 811 dana izbivanja! Povratnički nastup zabilježio je u porazu Monaca od Rennesa (4-1). 

Pogba je posljednju utakmicu u profesionalnom nogometu odigrao 3. rujna 2023. u dresu Juventusa protiv Empolija. Nakon dopinškog testa, u veljači 2024. pronašli su mu zabranjenu supstancu dehidroepiandrosteron (DHEA), zbog čega su ga suspendirali na četiri godine. 

Ligue 1 - Stade Rennes v AS Monaco
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Ipak, nakon žalbe Sportskom arbitražnom sudu (CAS) smanjili su mu kaznu na 19 mjeseci. Ljetos je potpisao za Monaco nakon što je s Juventusom raskinuo ugovor u studenom 2024. 

Protiv Rennesa je ušao u igru u 85. minuti i zabilježio 17 dodira s loptom, a iako je njegova momčad teško poražena, Francuz će pamtiti današnji dan. 

Podsjetimo, Pogba je bio na glasu kao jedan od najtalentiranijih igrača generacije, ali nije se uspio etablirati kao neupitna svjetska klasa. Igrao je za Manchester United (u dva navrata) i Juventus (isto u dva navrata), a najbolje trenutke karijere proveo je u prvom mandatu u "staroj dami" od 2012. do 2016. kada je s Pirlom i Marchisiom činio vezni trio koji je igrao finale Lige prvaka 2015.

S francuskom reprezentacijom osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018., a u finalu je protiv Hrvatske zabio i gol. 

