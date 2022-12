Pavasović: Hajduku se zamjera Modrić, ni Dinamo nije znao što ima. A zlato na SP-u nije realno

Gost u HRT-ovoj emisiji "1 na 1" bio je splitski odvjetnik i član Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković. Kao čovjek koji je dugo godina u hrvatskoj javnosti, uz to i sportskoj, Pavasović Visković dotaknuo se niza tema o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

O uspjehu Hrvatske.

- To je jedna pomalo nevjerojatna priča. Ako smijem primijetiti, u zadnjih 25 godina, mi smo zemlja, koja je tri puta igrala polufinale svjetskog prvenstva. Jednom smo osvojili drugo mjesto, dva puta smo bili treći. To je nešto s čime se ne mogu pohvaliti ni nacije sa po sto milijuna ljudi. To je nevjerojatna stvar, zadnji koji je uradio nešto slično je Urugvaj i to su bili tridesete godine prošlog stoljeća. To je bilo jako, jako davno i danas Urugvaj nije ni sjena toj reprezentaciji - rekao je Pavasović Visković za HRT.

Foto: Lee Smith

Znači Rusija nije bila slučajnost.

- Ovo je važno jer ne izgleda kao da je do ovoga došlo slučajno i da nam se dva puta poklopilo. Ovo izgleda kao nekakva sistemska stvar. Mi smo izgledali na ovom SP-u kao jedna ozbiljna reprezentacija, vrlo organizirana. To nije bila priča kao da smo mi nešto napravili na razini talenta. Ovdje je bilo puno organizacije i talenta. Ovo je došlo kao i više nego zasluženo, iako smo ovoga puta otpraćeni kao da nećemo nešto posebno napraviti jer ne može se dogoditi dva puta takav spektakularni uspjeh. Evo Daliću je uspjelo i zato mu treba skinuti kapu.

Može li Hrvatska osvojiti zlato na idućem Svjetskom prvenstvu?

- To nije realno i to su rečenice koje se izgovore u euforičnim situacijama. Mi smo kao narod skloni i očaju i euforiji u vrlo kratkom vremenu. Lijepo je da je to izjavljeno, primjereno je to mjestu na kojem je to izjavljeno, ali nije realno. Tko zna, možda nas opet iznenade.

Foto: HRT

Luka Modrić je najbolji primjer.

- Puno talenata se pogubi po putu, ja sam par godina proveo kao netko u nogometnom klubu i često mislite kada vidite seniorsku momčad, da imate stotinu milijuna na terenu, ali često to nije tako i puno ih se pogubi po putu. Nije samo način života, prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet je nevjerojatno težak. Imamo jedan odličan primjer Luke Modrića, često se Hajduku prebacuje da ga nije prepoznao. Problem Luke Modrića je bio taj što nitko na vrijeme nije skužio koji su njegovi stvarni limiti. On je cijelo vrijeme rastao, a svi su očekivali da stane. Pa nije njega Dinamo slučajno posudio u Zrinjski, vi tamo sigurno ne posuđujete dragulje. Vi nećete na posudu u bosansku ligu poslati igrača na kojem očekujete zaraditi 20 milijuna eura. Nakon toga je išao u Inter i to je bila posudba na kojoj se vidjelo da Dinamo nije znao što ima. Kasnije je rastao u Dinamu, Tottenhamu i Realu.

Foto: LEE SMITH

O svjetskom prvenstvu u Kataru.

- Svjetsko prvenstvo u Kataru je bila grozna, ne loša, nego grozna ideja. Ono što je zanimljivo, Fifa i Katar si sjajno pašu. Fifa kao jedna vrhunski korumpirana organizacija i Katar kao jedna zemlja koja novcem kupuje ono što nema. Dovesti jednu Europu i Južnu Ameriku da u zimu igraju SP, bez nogometne atmosfere, u državu gdje ne smiješ hodati ulicom ako popiješ dvije pive, gdje završiš u zatvoru ako si homoseksualac. Koliko sam ja god inkluzivan i volim da se kulture miješaju, ovo raditi jednostavno nema smisla. Radi se o tome da ti ne možeš dovesti jedan nogomet i najvrjednije natjecanje na svijetu u zemlju gdje su stadioni plaćeni krvlju. To je uvrjedljivo. Sve je to skupa loša poruka i loša stvar. Još jedna stvar, nije bilo nogometne atmosfere, doveli smo hrvatsku reprezentaciju ovdje gdje je mogu gledati samo bogati, oni koji mogu platiti po tisuću i pol eura po utakmici. Dakle normalan hrvatski navijač nije mogao gledati Hrvatsku i ovo mora biti zadnji put da se tako nešto dogodilo.

Foto: Tomislav Gabelić 24sata

Argentina je postala svjetski prvak. Leo Messi je po prvi put uzeo trofej Mundijala.

- Sretan samo što je Argentina prvak, jer se po društvenim mrežama pisalo da su ovakvi, onakvi, ali ja ih baš volim radi toga. Oni su još uvijek na neki način sačuvali tu nogometnu esenciju, nogomet nije džentlmenski sport. U nogometu se glumi, uvaljuju laktovi, nogomet je nešto slično stvarnom životu. Ono što rade Fifa i Uefa, oni steriliziraju nogomet, a Argentina je ista kao i prije 20 i 30 godina. Sve ono što im ljudi pripisuju, da psuju, da provociraju protivnika, to je ono kakav je nogomet bio prije. Imate jednog genija, jednog čarobnjaka Lea Messija, koji je najbolji igrač svih vremena, imate jednog ludog vratara, koji provocira, radi nepodopštine i imate devet ratnika.

