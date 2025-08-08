Obavijesti

BURNO NA SKUPŠTINI

Pavasović Visković: Podrška za Kustića! Svetina i Šprajcer ga žele srušiti, oni su crvena linija

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
7
Split: U konferencijskoj dvorani na Poljudu održana je godišnja skupština Hajduka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nadzorni obor će podržavati upravu oko raščišćavanja nagomilanih problema u sudačkoj organizaciji, inzistirat ćemo da komunikacija VAR-a bude javna, rekao je Pavasović Visković

Današnja Glavna sjednica Hajduka na Poljudu trajala je više od tri i pol sata, a završila je govorom Ljube Pavasovića Viskovića. Nakon razgovora o financijskim izvještajima došao je red na snažan zaključak sjednice.  U govoru se osvrnuo na probleme u klubu i podršku grada.

- Problemi postoje, ali su rješivi, u ovoj godini stabilizacije težit ćemo sportskim ciljevima. Bit ćemo odgovorni, vrijedni, budni, podrška upravi i to će biti jedna dobra suradnja kompatibilnih ljudi. Od grada Splita i našeg Hajduka očekujemo puno veće sudjelovanje jer ne postoji dioničko društvo u kojem vlasnik ne sudjeluju u postavljanju strateških ciljeva. Ne smijemo ugroziti stabilnost kluba, ali ne smijemo odustati ni od ciljeva - rekao je Pavasović Visković pa dodao:

- Nadam se da će prestati besmislena licitacija sa ciljevima, ali mnoge strategije se nisu ostvarivale. Da bismo mogli disati, moramo prestati raditi dramu od svake sitnice, mi smo poput lude matere koja guši dijete svoje ljubavi. Nogomet će se igrati i nakon poraza, problem je ako se ne digneš i ne pokušaš ponovo.

Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima
Zagreb: Odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Anton Palić dali izjave medijima | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nakon toga je spomenuo Marijana Kustića te mu dao podršku.

- Nadzorni obor će podržavati upravu oko raščišćavanja nagomilanih problema u sudačkoj organizaciji, inzistirat ćemo da komunikacija VAR-a bude javna. Zalagat ćemo se na značajno približavanje kluba HNS-u. Split je prirodni dom reprezentacije, mi moramo participirati u radu HNS-a, ali postoji mali, sitan uvjet. Grupa oko Svetine i Šprajcera pokušava preuzeti kontrolu i pokušavaju srušiti Kustića. On je imao svojih nedostataka, ali on nije čovjek koji je problem, ali je okružen ljudima koji to ne žele. Za Hajduk su Svetina i Šprajcer crvena linija, s njima nećemo komunicirati. Podrška Marijanu Kustiću, i to uz Dinamo, mi smo ključni klubovi i mi moramo se odnositi s poštovanjem i uvažavanjem - kazao je Pavasović Visković, koji je odgovorio i na osobnu uvredu Vedrana Bukovca njegovoj obitelji te je otkrio kako ga ovaj napada na osobnoj razini jer ga je odbio zastupati u predmetu krađe 6,5 tona plavog dizela...

