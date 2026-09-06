Pavić i Arevalo propustili meč loptu pa na kraju izborili 2. kolo

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo morali su se dobro pomučiti za pobjedu 6-4, 1-6, 7-6 (10-1) nad Britancem Lukeom Johnsonom i Poljakom Janom Zielinskim, kojom su se treći nositelji plasirali u 2. kolo US Opena u konkurenciji muških parova.

Pavić i Arevalo nisu bili suočeni s 'break'-loptom u trećem setu, propustili su jednu meč-loptu u 12. gemu, ali su to nadoknadili u odlučujućem, produženom 'tie-breaku', u kojem su suparnicima prepustili samo jedan poen i završili ga nizom od osam osvojenih poena.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za plasman u osminu finala igrat će protiv američkog para koji čine Mac Kiger i Aleksandar Kovačević.

U drugo kolo se plasirao i Nikola Mektić s američkim partnerom Austinom Krajicekom. Svladali su Poljaka Filipa Pieczonku i Nizozemca Barta Stevensa sa 6-1, 7-6 (1), a za plasman u osminu finala borit će se protiv američkog para, Ryana Seggermana i Patrika Trhaca.