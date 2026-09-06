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US OPEN

Pavić i Arevalo propustili meč loptu pa na kraju izborili 2. kolo

Piše HINA,
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Pavić i Arevalo propustili meč loptu pa na kraju izborili 2. kolo
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Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Za plasman u osminu finala igrat će protiv američkog para koji čine Mac Kiger i Aleksandar Kovačević.

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Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo morali su se dobro pomučiti za pobjedu 6-4, 1-6, 7-6 (10-1) nad Britancem Lukeom Johnsonom i Poljakom Janom Zielinskim, kojom su se treći nositelji plasirali u 2. kolo US Opena u konkurenciji muških parova.

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Pavić i Arevalo nisu bili suočeni s 'break'-loptom u trećem setu, propustili su jednu meč-loptu u 12. gemu, ali su to nadoknadili u odlučujućem, produženom 'tie-breaku', u kojem su suparnicima prepustili samo jedan poen i završili ga nizom od osam osvojenih poena.

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Za plasman u osminu finala igrat će protiv američkog para koji čine Mac Kiger i Aleksandar Kovačević.

U drugo kolo se plasirao i Nikola Mektić s američkim partnerom Austinom Krajicekom. Svladali su Poljaka Filipa Pieczonku i Nizozemca Barta Stevensa sa 6-1, 7-6 (1), a za plasman u osminu finala borit će se protiv američkog para, Ryana Seggermana i Patrika Trhaca.

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