Obavijesti

Sport

Komentari 0
ATP ROTTERDAM

Pavić i Arevalo prošli među četiri najbolja na jakom turniru!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić i Arevalo prošli među četiri najbolja na jakom turniru!
2
Pavić i Mektić ispali u prvom kolu teniskog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

U polufinalu će igrati protiv Nijemca Hendrika Jebensa i Rayja Hoa s Tajvana koji su u četvrtfinalu nadigrali Meksikanca Gonzaleza i Nizozemca Pela sa 6-2, 6-4

Admiral

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora izborili su nastup u polufinalu ATP 500 dvoranskog turnira u Rotterdamu gdje su postavljeni za prve nositelje.

U četvrtfinalu su Pavić i Arevalo sa 6-1, 6-7(8), 10-8 pobijedili Amerikanca Vasila Kirkova i Nizozemca Barta Stevensa.

Samo dvadeset minuta trajao je prvi set u kojem su Pavić i Arevalo ispustili tek jedan gem, ali prava borba uslijedila je potom sve do kraja meča. U drugom setu Pavić i Arevalo su propustili jednu meč-loptu u tie-breaku te su morali igrati odlučujuću treću dionicu.

Prvi nositelji tada nisu napravili krivi korak te su slavili s 10-6 i time izborili polufinale gdje će igrati protiv Nijemca Hendrika Jebensa i Rayja Hoa s Tajvana koji su u četvrtfinalu nadigrali Meksikanca Gonzaleza i Nizozemca Pela sa 6-2, 6-4.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvezda prodala 17-godišnjaka za 14 mil. eura

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede
BROJNI SKANDALI

FOTO Najtužniji trenuci u povijesti Igara: Smrt na stazi, teški padovi i stravične ozljede

U povijesti Zimskih olimpijskih igara svjedočili smo velikim slavljima, ali i teškim ozljedama, čak i tragedijama. Ovo su one koje su šokirale svijet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026