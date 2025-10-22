Pavić i Arevalo prošli u drugo kolo na ATP 500 turniru u Beču

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora preskočili su prvu prepreku na dvoranskom ATP 500 turniru parova u Beču. Sa 2-6, 6-3, 10-5 prvi su nositelji Pavić i Arevalo nadigrali Urugvajca Ariela Behara i Jorana Vliegena iz Belgije, tenisače koji su kao sretni gubitnici iz kvalifikacija izborili glavni turnir.

Behar i Vliegen su dominirali na početku meča te su poveli 1-0 u setovima nakon čak dva breaka u prvoj dionici. Pavić i Arevalo su izjednačili napravivši jedan break u drugom setu, a potom su u tie-breaku odlučujućeg seta s 4-4 pobjegli na 8-4 i time slomili suparnike.

U drugom kolu Pavića i Arevala čeka meč protiv pobjednika iz susreta u kojem se sastaju Indijac Bhambri i Šveđanin Goransson protiv Austrijanaca Oberleitnera i Schwaerzlera.