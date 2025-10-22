Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZVELI PREOKRET

Pavić i Arevalo prošli u drugo kolo na ATP 500 turniru u Beču

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavić i Arevalo prošli u drugo kolo na ATP 500 turniru u Beču
Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Protivnici su dominirali na početku meča te su poveli 1-0 u setovima nakon čak dva breaka u prvoj dionici. Pavić i Arevalo su izjednačili napravivši jedan break u drugom setu, a onda i završili suparnike

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora preskočili su prvu prepreku na dvoranskom ATP 500 turniru parova u Beču. Sa 2-6, 6-3, 10-5 prvi su nositelji Pavić i Arevalo nadigrali Urugvajca Ariela Behara i Jorana Vliegena iz Belgije, tenisače koji su kao sretni gubitnici iz kvalifikacija izborili glavni turnir.

ŠTETA Pavić ostao bez finala Šangaja
Pavić ostao bez finala Šangaja
BORBA ZA POLUFINALE Pavić izbacio Mektića u Šangaju
Pavić izbacio Mektića u Šangaju

Behar i Vliegen su dominirali na početku meča te su poveli 1-0 u setovima nakon čak dva breaka u prvoj dionici. Pavić i Arevalo su izjednačili napravivši jedan break u drugom setu, a potom su u tie-breaku odlučujućeg seta s 4-4 pobjegli na 8-4 i time slomili suparnike.

U drugom kolu Pavića i Arevala čeka meč protiv pobjednika iz susreta u kojem se sastaju Indijac Bhambri i Šveđanin Goransson protiv Austrijanaca Oberleitnera i Schwaerzlera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb
DANAS BI MU BIO ROĐENDAN

I vrijeme je stalo: Pogledajte kako je Draženov lik oživio i rasplakao sve u Areni Zagreb

Prozivao je spiker jednog po jednog člana hrvatske košarkaške reprezentacije iz 1992. u stanci memorijalne utakmice za Dražena lani u Zagrebu. Došao je do broja 4, a onda se na hologramu pojavio on. Danas bi Dražen Petrović proslavio 61. rođendan
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Perišić sjajan u rapsodiji PSV-a! Kovač do nove pobjede u Ligi prvaka, slavio je i City...
LIGA PRVAKA

VIDEO Perišić sjajan u rapsodiji PSV-a! Kovač do nove pobjede u Ligi prvaka, slavio je i City...

Manchester City je golovima Haalanda i Silve došao do pobjede, a PSV je potpuno razbio prvaka Italije. Nakon što je PSV gubio 1-0, do poluvremena je okrenuo, onda sa 6-2 pregazio Napoli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025