ŠTETA

Pavić ostao bez finala Šangaja

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Hrvatsko-salvadorska kombinacija je u Šangaju pokušala doći do petog ovogodišnjeg finala na Masters 1000 turnirima, ali ih je zaustavio par koji se na ovom turniru prvi put spojio.

Mate Pavić i Marcelo Arevalo ostali su bez plasmana u finale ATP Masters 1000 turnira parova u Šangaju, gdje su ih u polufinalnom dvoboju odigranom u petak svladali Šveđanin Andre Goransson i Amerikanac Alex Michelsen sa 7-6 (2), 2-6, 10-7.

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a
Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pavić i Arevalo su u prvom gemu propustili dvije prilike za 'break', ali su kasnije spasili pet 'break-lopti', od čega su tri bile i set-lopte kod rezultata 5-6. Ono što nisu napravili u tom gemu, Goransson i Michelsen su nadoknadili u 'tie-breaku', u kojem su prvi nositelji osvojili svega dva poena.

No, ponajbolji par svijeta je u drugom setu zaigrao na višoj razini i lakoćom ga osvojio sa 6-2.

U odlučujućem 'tie-breaku' su Goransson i Michelsen osvojili prva tri poena, ali su Pavić i Arevalo osvojili sljedeća tri. Uslijedio je niz od devet poena u kojem su obje kombinacije bile uspješne na servisu pa je švedsko-američki par došao do vodstva 8-7. Tada je Arevalo napravio dvostruku pogrešku i suparnicima darovao dvije meč-lopte. Goranssonu i Michelsenu je bilo dovoljna jedna, na koju je salvadorski tenisač promašio volej.

U svom prvom finalu, švedsko-američki par čeka pobjednike drugog polufinalnog dvoboja, u kojem će Nijemci Kevin Krawietz i Tim Puetz igrati protiv Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda.

