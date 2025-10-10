Hrvatsko-salvadorska kombinacija je u Šangaju pokušala doći do petog ovogodišnjeg finala na Masters 1000 turnirima, ali ih je zaustavio par koji se na ovom turniru prvi put spojio.
Pavić ostao bez finala Šangaja
Mate Pavić i Marcelo Arevalo ostali su bez plasmana u finale ATP Masters 1000 turnira parova u Šangaju, gdje su ih u polufinalnom dvoboju odigranom u petak svladali Šveđanin Andre Goransson i Amerikanac Alex Michelsen sa 7-6 (2), 2-6, 10-7.
Pavić i Arevalo su u prvom gemu propustili dvije prilike za 'break', ali su kasnije spasili pet 'break-lopti', od čega su tri bile i set-lopte kod rezultata 5-6. Ono što nisu napravili u tom gemu, Goransson i Michelsen su nadoknadili u 'tie-breaku', u kojem su prvi nositelji osvojili svega dva poena.
No, ponajbolji par svijeta je u drugom setu zaigrao na višoj razini i lakoćom ga osvojio sa 6-2.
U odlučujućem 'tie-breaku' su Goransson i Michelsen osvojili prva tri poena, ali su Pavić i Arevalo osvojili sljedeća tri. Uslijedio je niz od devet poena u kojem su obje kombinacije bile uspješne na servisu pa je švedsko-američki par došao do vodstva 8-7. Tada je Arevalo napravio dvostruku pogrešku i suparnicima darovao dvije meč-lopte. Goranssonu i Michelsenu je bilo dovoljna jedna, na koju je salvadorski tenisač promašio volej.
U svom prvom finalu, švedsko-američki par čeka pobjednike drugog polufinalnog dvoboja, u kojem će Nijemci Kevin Krawietz i Tim Puetz igrati protiv Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda.
