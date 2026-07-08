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PAROVI NA WIMBLEDONU

Pavić i Arevalo srušili branitelje naslova za ulazak u polufinale!

Piše HINA,
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Pavić i Arevalo srušili branitelje naslova za ulazak u polufinale!
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Pavić i Arevalo opet haraju Wimbledonom! Srušili branitelje naslova i jurišaju na finale, ali čekaju ih neugodni Nijemci

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Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo drugu godinu zaredom plasirali su se u polufinale muških parova na Wimbledonu pobijedivši u srijedu Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola sa 6-2, 7-6 (2).

Cash i Glasspool su bili branitelji naslova, ali su i treći put u četiri međusobna dvoboja morali priznati nadmoć hrvatsko-salvadosrke kombinacije. Pavić i Arevalo su po drugi put u ovoj sezoni pobijedili Britance na travi, a bolji su bili i u polufinalu turnira u londonskom Queen's Clubu, gdje su nakon toga i osvojili naslov.

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Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za Pavića je ovo već peto polufinale na wimbledonskoj travi u muškim parovima. U All England Clubu je bio pobjednik 2021. s Nikolom Mektićem, a godinu poslije su izgubili u finalu. Prvi put je bio finalist 2017., kad mu je partner bio Austrijanac Oliver Marach. Arevalo još nema nastup u finalu Wimbledona.

Da bi do njega došao, on i Pavić će u ovogodišnjem polufinalu morati nadigrati Nijemce Kevina Krawietza i Tima Puetza koji su sa 7-5. 7-6 (6) u četvrtfinalu svladali Francuze Sadija Doumbiju i Fabiena Reboula.

U međusobnim dvobojima njemački par vodi 3-0, od toga su dvaput slavili u finalima - 2024. na ATP Finalu u Torinu te ove godine na Masters 1000 turniru u Monte Carlu.

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