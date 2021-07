Hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić sinoć su u finalu Wimbledona srušili španjolsko-argentinsku kombinaciju Granollers/Zeballos i osvojili svoj prvi zajednički Grand Slam. Jutro nakon nevjerojatnog uspjeha za hrvatski tenis, euforija se ne stišava...

- I dalje je teško opisati kakav je osjećaj, mislim da još uvijek nismo svjesni što smo napravili - rekao je Mate Pavić za HRT nakon povratka u Hrvatsku.

Pavić je uhvatio let, a Mektić je još uvijek u Londonu...

- Sve se malo prebrzo događalo. Sinoć smo kasno završili, nismo ni spavali, bar ja, pola sata-sat vremena. Stigao sam na let rano ujutro... nismo ni svjesni još. Jučer smo bili presretni. Teško je, stvarno je teško opisati taj osjećaj, to je nešto posebno, posebno na Wimbledonu. Treba nam par dana da to slegne sve skupa.

Mektić i Pavić bili su uvjerljivi na Wimbledonu i zasluženu uzeli titulu, osmu od početka godine, a trenutno su na deset pobjeda u nizu budući da su ranije podigli pobjednički pehar u Eastbourneu.

- Bilo je teško, jako teško. Imali smo tri teška meča, posebno to četvrtfinale koje smo se vratili nakon 0-2 u setovima. I nismo igrali neki naš najbolji tenis. Eto, uspjeli smo to izvući. Polufinale također četiri seta, finale isto - teški mečevi. I sve skupa, s obzirom na stvari koje su nam se događale u Parizu još s Covidom, mislim da smo napravili sve što je u našoj mogućnosti: da odigramo i dva turnira prije, osvojimo titulu uvertira prije Wimbledona u Eastbourneu, tako da smo skupili mečeva na travi i fizički smo se pripremili koliko god smo mogli. To se kasnije pokazalo da smo bili spremni izdržati pet setova i fizički bili dobri.

Čeka li naše prvake spektakularna proslava? Već za tjedan dana naši tenisači bi trebali krenuti u Tokio po novu titulu.

- Iskreno, ne priprema se ništa. Sinoć smo kasno završili. Mislim čak i da smo izgubili set ne bi ni završili meč, igrali bi danas jer se do 23 sata igra u Wimbledonu. To sve skupa se nekako prebrzo događalo. Neki plan za dalje ne postoji. Za tjedan dana bi već trebali putovati u Tokio. Imamo dosta obaveza obaviti za taj put. Nadam se da se možemo odmoriti par dana i nekako naći vrijeme za proslavu.