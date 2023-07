Pavić potvrdio prekid suradnje s Mektićem pa otkrio: Nisam odolio, morao sam to reći!

Prije dvije godine ukrstili su rekete i započeli suradnju koja je rezultirala s 15 titula, a od toga dvije najbitnije, one na Wimbledonu i olimpijskog zlata. Bili su najbolji par na svijetu, a ostat će zapisani u knjigama našeg tenisa kao najbolji hrvatski par u povijesti. Nažalost, jednoj velikoj eri došao je kraj.

Mate Pavić i Nikola Mektić više neće igrati zajedno, potvrdio je to splitski tenisač nakon što je u paru s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok pobijedio u finalu Belgijca Vliegena i Kineskinju Xu Y-F (6-4, 6-7, 6-3).

- Istina je, mogu to potvrditi. Došlo je do prekida suradnje. Nije nam najbolje započela sezona, jednostavno smo probali neke stvari drugačije raditi. Imali smo dosta i pehova. Što god smo napravili, a trudili smo se poboljšati stvari, nije išlo i odlučili smo se probati osvježiti, pronaći druge partnere. Možda je i to razlog. S vremenom dođe do zasićenja, koliko god dobra suradnja bila. Obostrano smo se dogovorili - rekao je Pavić za SportKlub.

Pavić će na turniru u Hamburgu igrati s Ivanom Dodigom, dok će Mektić nastupati s Haaseom. Bit će to samo prijelazno rješenje, no nije poznato s kim će surađivati na dulje staze.

- Vidjet ćemo, iskreno nemam plan. Malo ću mijenjati partnere pa ćemo vidjeti. Možda u budućnosti opet zaigramo zajedno, zašto ne. S Dodigom sam u Hamburgu, a tjedan iza s Krajicekom (op.a. Dodigovim partnerom). Potrefilo se da oni ta dva tjedna ne igraju zajedno. Ivan i ja nismo novi par.

Pavić je osvojio svoj šesti Grand Slam naslov, od čega drugi na Wimbledonu, a na tome putu bodrio ga je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Kao veliki navijač Hajduka, Pavić ga sanja vidjeti u najdražem dresu pa je tijekom govora rekao: Ivane, vrime je! Mnogima je bilo jasno na što je mislio. Hajdučki puk čeka Perišićev povratak na Poljud.

- Nismo se vidjeli poslije. On mi je bio gost prošle godine na polufinalu. Voli tenis i svakom prilikom dođe tu gledati. Zvao me jučer da bi došao pogledati finale. Gledao je zadnja dva seta. Nisam odolio, morao sam se priključiti akciji kao pravi navijač Hajduka! Hoće li doći, stvarno ne znam. Saznat ćemo - zaključio je Mate Pavić.