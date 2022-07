Pavić zabrinut: Ništa ne mogu s rukom, nije dobro; Mektić: Je li moguće da nisi donio dva piva?

Zlatni hrvatski teniski olimpijski par Nikola Mektić (33) i Mate Pavić (29) u subotu će na centralnom terenu Wimbledona, nakon ženskog finala u singlu, pokušati obraniti prošlogodišnji naslov u paru. Nestvarno je izgledala njihova pobjeda nad Kolumbijcima Juanom Sebastianom Cabalom i Robertom Farahom 6-7 (2-7), 7-6 (7-0), 4-6, 6-2, 7-6 (10-4) poslije četiri sata i 22 minute igre.

Uspjeh je tim veći jer je Pavić krajem prvog seta nezgodno pao na desnu ruku i ozlijedio je pa je nije koristio do kraja meča osim za bacanje loptice pri servisu (!), a Mektić je u trećem Pavićevim reketom dobio po usnici i raskrvario je. Dok je čekao liječnika da je pogleda, opalio je selfie.

POGLEDAJTE VIDEO: Mektić i Pavić nakon olimpijskog zlata

- Nakon ovoga što si rekao, je li moguće da nisi došao ovdje barem s dvije pive, a ne praznih ruku? Ne mogu to vjerovati da ih nismo zaslužili - upitao je dobro raspoloženi Mektić novinara Sport Kluba Nevena Cvijanovića.

- Kakva greška, ispravit ćemo to. Zovemo odmah gore da ih donesu - odgovorio je novinar.

- Kako je to izgledalo, iz rata bismo se zdraviji vratili. Nevjerojatno je što nam se događalo, njemu ruka, meni usnica i onda na kraju čovjek dobije u glavu direktno (lopticom, op.a.). Nevjerojatno, kao neka zona sumraka je bila. Žao mi je te ruke, bit će zeznuto, boli. Ali ako se moralo to dogoditi da mi dobijemo... Ne znam što pričam uopće, to je meč za anale Wimbledona. Nevjerojatno je da smo mi ovako uspjeli pobijediti - dodao je Mektić.

Paviću nije svejedno unatoč pobjedi. Boli ga desno zapešće, igrao je s povezom četiri seta, ali stisnut će zube.

- Ruka izgleda OK zasad, micati ne mogu, nemam nikakav pokret u ruci. Očigledno nije dobro, to se vidjelo iz priloženog u meču, ne mogu uopće stisnuti šaku, napraviti ništa. U najmanju je ruku ozbiljno istegnuće, ne znam. Vidjet ćemo ujutro, napraviti sve potrebne preglede kod doktora pa ćemo vidjeti što je točno, koja je ozbiljnost ozljede. Nešto ozbiljno je, ali što da radim - kazao je Splićanin.

Kako su uspjeli dobiti meč s jednom Pavićevom rukom manje?

- Moguće je da smo dobili jer je Mekta bio u ozbiljnoj zoni i odigrao fenomenalan meč. Možda je mentalno u neku ruku lakše, ali je dobra stvar što smo došli do petog seta je taj drugi set koji je u tie-breaku lako otišao na našu stranu. Ispostavilo se da možemo parirati ako držimo svoje servise. Nešto smo pokušali i na reternu. U četvrtom setu napravili smo dva breaka i taj drugi set nam je pokazao da možemo nastaviti igrati ovako hendikepirani i pružiti otpor. To je glavni razlog zašto smo nastavili igrati i borili se do kraja. Olakšavajuće je, nemate presing jer što god napravite, veliki je plus, a na kraju smo uspjeli dobiti.

Kakva će ruka biti za finale?

- Vidjet ćemo. Poslije tog seta rekao sam: "Ajmo igrati ovo do kraja, ajmo dobiti". I da mi netko kaže nakon tog seta "Dobit ćeš ovaj set, nećeš moći izaći na teren u finalu", potpisujem to. A naravno, izaći ćemo na teren, igrat ćemo u najmanju ruku ovako kako je, hendikepirano, i probati se boriti - kazao je Pavić.

'Ne može bacati lopticu, a servira 200 na sat'

Bez raspoloženog Mektića, naravno, ne bi se dvaput vraćali iz zaostatka u setovima. Nikola je na svom servisu spasio i jednu meč-loptu za protivnika. Gdje je nalazio dodatnu inspiraciju i snagu?

- Očito postoji neka posebna magija ispod ovog krova na jedinici. Prošle godine imali smo dva meča na jedinici, jedan na centru i odigrali tri najbolja meča u mom životu, a i ovaj pripada toj kategoriji. Na početku je drugačije dok se ne navikneš na taj ambijent jer je drugačiji nego vanjski tereni. Ali što sam duže bio na terenu, to sam bolje osjećao loptu. Nisam osjećao umor ni pritisak, jednostavno sam se prepustio i stvari su funkcionirale. Ne mogu preuzeti zasluge jer je ovaj čovjek igrao bez ruke četiri seta, naučio je igrati jednoručni bekend, chip lobove. Ne može bacati lopticu, ali je servirao 200 na sat! Ovom čovjeku treba zapljeskati - rekao je Mektić.

Mate je u jednom trenutku odigrao fantastičan lob. Pa kako?

- Iskreno, ne znam kako sam uspio odigrati pola tih stvari. Urezao mi se u sjećanje servis 129 milja, jednoručni izblokiran, što smo dobili poen, i u tie-breaku na 4-0, ako se ne varam, jednoručni retern winner po paraleli. Počeo sam čitati gdje bi mogli servirati, adaptirao se na te reterne. Problem je bio kako nemam nikakvu pokretljivost u ruci, ne mogu pridržati reket drugom rukom i ne mogu namjestiti grip za forhend. Morao sam igrati chip i forhend i bekend. Dosta se puta dogodilo u poenu, kad vratim lopticu natrag, nemam vremena promijeniti grip jer sve moram jednom rukom raditi. Dosta je bilo stvari na koje sam se adaptirao kroz meč i konstantno bio bolji. Eto, na kraju smo nekako uspjeli dobiti - nasmijao se Pavić.

Na jednoj izmjeni Mektić je Paviću mijenjao vibrastop na reketu, plastični ublaživač vibracija koji stoji između žica.

- Već mu godinu dana govorim da prestane igrati s time. Trebalo mi je jednu minutu da stavim to čudo, ne znam uopće kako se to radi - govorio je Mektić.

- To je pravi pokazatelj da je, na kraju dana, ovo bila timska pobjeda. Baš ta stavka, ne mogu si staviti vibrastop, Mekta mora uletjeti da pomogne... Ovo je stvarno bilo timski. Teško je uopće opisati kad se slegne što smo uspjeli napraviti - ubacio se Pavić.

'Australci su sigurno navijali za nas'

Hoćete li moći spavati?

- Ne znam - zaustio je Nikola.

- Još poslije ovih piva... - nasmijao se Mate.

- Da. Idemo prvo vidjeti tim i s njima se izgrliti, malo proslaviti i sutra vidjeti što i kako - rekao je Mektić.

Australci Matthew Ebden i Max Purcell, 14. nositelji, čekaju u finalu nakon što su spasili pet meč-lopti i okrenuli 0-2 u setovima protiv prvih nositelja, Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Saliburyja 3-6, 6-7(1), 7-6(9), 6-4, 6-2.

Ako su Australci gledali meč, što sad oni misle?

- Mislim da im je drago, sigurno su navijali za nas. Drago im je što smo dobili, ulazimo hendikepirani u to finale. Oni će imati lijepu priliku u subotu, momci su izvukli doduše četiri meča u pet setova, sad izvukli 0-2. Igrali su i finale Australije, jako dobri igrači. Igrat ćemo kao i danas, izaći na teren, borit ćemo se pa kako bude. Ipak je to finale Wimbledona, poseban osjećaj - zaključio je Pavić.

