Locirati, uhititi, transferirati! 'Pavlek je lociran! Radi se na njegovom transferu u Hrvatsku'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan potvrdio je u srijedu da su nadležne institucije poslale nalog za uhićenje bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka državi u kojoj je lociran te da se aktivno radi na njegovu transferu u Hrvatsku. Budući da država u kojoj se Pavlek nalazi nije članica Europske unije postupak izručenja, kazao je, ovisi o međunarodnim pravnim mehanizmima i procedurama te države, kao i o pravnim lijekovima koje osumnjičenik odluči iskoristiti.

"Mislim da u interesu istrage određene informacije ne mogu biti javne u ovom trenutku, ali na njegovom uhićenju i transferu se sigurno aktivno radi. S tom državom imamo drugačije odnose jer nije članica Unije, no očekujemo da postupe po nalogu. Svaka institucija Republike Hrvatske napravila je sve što je trebalo", izjavio je Habijan.

Dodao je kako trajanje samog procesa ovisi o pravnim mehanizmima na koje uhićena osoba ima pravo, ali je ključno da se on u konačnici transferira u nadležnost hrvatskog pravosuđa.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u utorak je potvrdio da vlasti točno znaju gdje se Pavlek nalazi te da je postupak izručenja u tijeku, ali također nije otkrio u kojoj je državi, rekavši da to ne može podijeliti s javnosti.

Prema neslužbenim informacijama Pavlek je u vrijeme kada su njegovi suokrivljenici uhićeni, ispitani u Uskoku, a potom i pritvoreni zbog sumnji na izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza boravio u Turskoj, a potom i u Kazahstanu.