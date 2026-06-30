PAZITE SE, PORTUGALCI Mogu li Modrić, Perišić i 'vatreni' opet navući oklope i prirediti čudo?

Hrvatska je treći put zaredom prošla skupinu SP-a. Izborniku Zlatku Daliću i njegovim izabranicima slijedi ogled sa starim znancima iz Portugala u Torontu, a ako prođu, vjerojatno ih čekaju Španjolci u Dallasu.

Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

Što su "vatreni" mogli naučiti s prethodna dva SP-a? S tri pobjede i maksimalnih devet bodova Hrvatska je suvereno prošla grupu u Rusiji, što nije uspjela ponoviti četiri godine kasnije u Katru, a na oba prethodna mundijala u osmini i četvrtini finala prošla je na jedanaesterce.

Hrvatska u nokaut fazi natjecanja postaje potpuno drukčija momčad i to je jedan od razloga zbog kojih Dalićevu Hrvatsku nitko ne želi vidjeti na svojoj strani ždrijeba. Možda nisu najbolji, možda nisu ni najspremniji, možda ne dominiraju..., ali kad se utakmica lomi, kad se igra na sve ili ništa, Hrvatska je najjača. Pokazala je to u osam utakmica nokaut faze na zadnja dva svjetska prvenstva, u kojima je imala četiri pobjede na jedanaesterce, jednu u produžecima, jednu u osnovnom dijelu te dva poraza - jedan u polufinalu i jedan u finalu, oba od kasnijih svjetskih prvaka!

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mogu li prekaljeni ratnici Modrić, Perišić i ostatak reprezentacije ponovno navući ratničke oklope i slaviti u teškim bitkama u nokaut završnici Svjetskog prvenstva? Pošlo im je za rukom u Rusiji i Katru, zašto ne vjerovati da u njima još ima i snage, i motiva, i ratničkog duha za još jedan pohod? Iskustva svakako imaju, iz postave koja je svladala Maroko i osvojila broncu prije četiri godine Daliću su na raspolaganju čak osmorica: Livaković, Stanišić, Perišić, Kovačić, Kramarić, Modrić, Gvardiol i Šutalo - te još šestorica s klupe, Mario Pašalić, Vlašić i Jakić, koji su ušli u igru, te Erlić, Budimir i Luka Sučić, koji su ostali na klupi.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Portugal u 1/16 finala i (potencijalno) Španjolska u osmini finala su reprezentacije u najužem krugu kandidata za medalju. Nokaut faza starta s Portugalom u Torontu u četvrtak u 1 sat po hrvatskom vremenu, tek nakon pobjede nad Ronaldom i društvom treba gledati dalje. To je bio recept u Rusiji, to je bio recept u Katru, neka tako bude i ovog puta.

A recept koji je upalio protiv Gane izbornik Dalić, čini se, sprema i za Portugalce. Velike su šanse da neće mijenjati postavu koja je svladala Gance 2-1 u zadnjoj utakmici skupine. Tad je Hrvatska igrala u sustavu 4-2-3-1, a sastav su činili: Livaković - Stanišić, Pongračić, Šutalo, Perišić - Modrić, Kovačić - Vlašić, Baturina, Petar Sučić - Budimir. 