PBZ i Generali osiguranje predstavili Nogometni kamp za djecu u Hrvatskoj

Nogometni kamp za djecu (Italia Soccer Camp 2022.) dolazi u Hrvatsku!

Ovaj sportski događaj namijenjen je djeci od 7 do 14 godina, a Privredna banka Zagreb (PBZ), kao članica Intesa Sanpaolo Grupe, glavni je partner ovog projekta koji podržava i Generali osiguranje. Kamp će svojim sudionicima pružiti jedinstvenu priliku učenja vještina i tajni nogometa radeći s izvrsnim talijanskim trenerima.

Na konferenciji za medije bio je Andrea Pirlo, talijanska nogometna zvijezda, koji je govorio o konceptu Nogometnoga kampa.

Sudionici konferencije bili su i: Luigi Fuzio, direktor za poslovanje sa stanovništvom i upravljanje imovinom međunarodnih banaka supsidijara Intese Sanpaolo; Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb; Gianluca Colocci, glavni direktor za korporativni razvoj Generali CEE Holdinga; Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja; Jasna Ćurković Kelava, ravnateljica Dječjeg doma Zagreb; Marco Schembri, predstavnik organizatora događaja World Camp International. Videoporukom podrške okupljenima su se obratili izbornik i kapetan hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić i Luka Modrić.

- Drago mi je što sam danas u Hrvatskoj na promociji sporta i njegove univerzalne vrijednosti. PBZ i ja dijelimo isti pristup prema mladima i znamo koliko im je podrška važna. Tako će mladi igrači, sudionici Italia Soccer Campa, imati priliku učiti od profesionalnih talijanskih trenera - izjavio je Andrea Pirlo.

- Također, posebno nadarenoj djeci koju ćemo odabrati za vrijeme trajanja kampa, bit će ponuđeno da posjete Italiju i tamo treniraju nogomet - rekao je Andrea Pirlo, službeni promotor projekta i legendarni talijanski nogometaš.

Nogometni će se kamp održati u Zagrebu od 4. do 8. srpnja 2022. za oko 100 djece, uključujući djecu iz Dječjeg doma Zagreb, a u suradnji s Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“, lokalnim partnerom humanitarne zaklade The Human Safety Net koju je osnovao Generali, djeca korisnika programa Centra i djeca izbjeglice iz Ukrajine.

- Ovim danas najavljenim inicijativama, Intesa Sanpaolo Grupa potvrđuje svoju posvećenost Hrvatskoj i svoju uključenost u lokalnu zajednicu i kao primarni gospodarski igrač i kao akter koji je aktivno uključen u društvo - rekao je Luigi Fuzio, direktor za poslovanje sa stanovništvom i upravljanje imovinom međunarodnih banaka supsidijara Intese Sanpaolo.

- U svojem zadnjem poslovnom planu Grupa je potvrdila svoju predanost da u razdoblju od 2022. do 2025. izdvoji znatna sredstva za zajednice i zelenu tranziciju. Posebna je zadaća tih projekata doprinijeti poboljšanju našeg svakodnevnog života, kao i ostaviti bolji svijet budućim generacijama. Stoga smo intenzivno predani svakom lokalnom tržištu na kojem smo prisutni, uključujući Hrvatsku gdje smo u samom vrhu među bankama. Od velike je važnosti danas također naše plodonosno partnerstvo s Generali Grupom te smo doista dva vodeća europska igrača koja su udružila snage u provedbi inicijativa od društvenog značaja, kao i kako bi osnažili mogućnosti pružanja zaštite svim našim klijentima, uključujući pojedince, obitelji i poduzeća zahvaljujući proizvodima koji će biti uvedeni tijekom sljedećih mjeseci.

U sklopu svog programa društvene odgovornosti, Privredna banka Zagreb podržava mnogobrojne sportske aktivnosti koje uključuju djecu i mlade, a uz podršku svoje matične banke Intese Sanpaolo omogućila je djeci da treniraju u jednoj od najboljih nogometnih škola u kojoj će steći vrijedno nogometno iskustvo.

- Drago mi je što smo se i ove godine okupili kako bismo djeci omogućili sudjelovanje u ovom zaista posebnom projektu. Naša zemlja ima velik potencijal za svijet nogometa te podržavamo ovaj projekt zahvaljujući kojemu mladi igrači mogu trenirati s iskusnim trenerima. Hrvatska je poznata po svojim mnogobrojnim uspješnim nogometašima i nadamo se da će neki od mladih nogometnih talenta, sudionika ovog kampa, jednoga dana uspješno predstavljati našu zemlju - rekao je Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a.

- Zadovoljstvo nam je što djeca iz našeg Centra imaju mogućnost sudjelovati u Nogometnom kampu i ove godine te ovom prigodom želim zahvaliti PBZ-u na pozivu, kao i na dugogodišnjoj podršci i suradnji - istaknula je Jasna Ćurković Kelava, ravnateljica Dječjeg doma Zagreb.

- Sudjelovanjem u Nogometnom kampu, Generali Grupa nastavlja svoju tradiciju i predanost potpori inicijativama koje promiču kulturu solidarnosti i društvene uključenosti. Dvostruko smo ponosni što jačamo vezu s lokalnim zajednicama oslobađajući potencijal ljudi kroz programe koje vodi naša zaklada The Human Safety Net te osnažujemo postojeće partnerstvo s Intesa Sanpaolo Grupom u Hrvatskoj, kao i našu tržišnu poziciju. Naš strateški cilj je postati Lifetime partner naših klijenata kroz personaliziranu ponudu te smo ponosni što i Intesinim klijentima nudimo fleksibilna rješenja kako bismo zadovoljili njihove potrebe u raznim životnim etapama i dodatno zaštitili pojedince, obitelji i tvrtke - rekao je Gianluca Colocci, glavni direktor za korporativni razvoj Generali CEE Holdinga.

- Kao Lifetime partner ukorijenjen u lokalnim zajednicama, posebno sam ponosan što će Generali omogućiti sudjelovanje u kampu brojnoj djeci koja su korisnici programa Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“, našeg lokalnog partnera u Hrvatskoj Generalijeve humanitarne zaklade The Human Safety Net, kao i djeci izbjeglicama iz Ukrajine. Ako izmamimo osmijeh na lica polaznika nogometnog kampa, to će biti nagrada za sve nas i dokaz da smo angažirani u pravom smjeru - naglasio je Mario Carini, predsjednik Uprave Generali osiguranja.

Marco Schembri, ispred World Camp International Srl, organizatora nogometnog kampa, dodao je:

- Htio bih zahvaliti PBZ-u što su još jednom omogućili da mladi hrvatski nogometaši razvijaju svoj talent i uživaju u nezaboravnom iskustvu. Premda govorimo različitim jezicima, nogomet nas sve povezuje gdje god da u svijetu živimo.

Nogometni kamp održat će se na nogometnim terenima Sportskog centra ZAGREBello u Zagrebu, na adresi Veslačka 1 (od 4. do 8. srpnja 2022. godine), a uključivat će tehničke, fizičke i taktičke treninge. Italia Soccer Camp, koji javnost prepoznaje po edukativnoj i zabavnoj naravi, projekt je koji okuplja bivše članove talijanske nogometne reprezentacije. Ove će se godine čak pet vrhunskih talijanskih trenera družiti s mladim nogometnim nadama poučavajući ih tajnama nogometne umjetnosti. Nogometni kamp je besplatan za oko 100 djece koja će imati priliku učiti i trenirati nogomet na temelju dobro poznate i dokazane metode i tehnike koju primjenjuju najbolji nogometaši. Detaljne informacije o upisu i organizaciji kampa uskoro će biti objavljene na PBZ-ovim komunikacijskim kanalima.

I ove će godine tri najtalentiranija sudionika kampa dobiti priliku posjetiti Italiju i prisustvovati Danu talijanskog nogometnog kampa zajedno s djecom iz drugih zemalja. Mladi nogometaši će se tri dana družiti na terenu za trening Akademije Coverciano, a odabrani dječaci i djevojčice ne samo da će moći uživati u treninzima, utakmicama, posebnim tečajevima i posjetu Talijanskomu muzeju nogometa i utakmici Serie A, nego će imati i priliku iskusiti i druge zanimljive sadržaje uz koje će učiti o tajnama nogometa, dobiti praktične savjete te steći mnoge vještine koje odlikuju prave nogometne zvijezde.

Andrea Pirlo (Flero, 1979.) nogometni je trener i bivši talijanski nogometaš, vezni igrač, koji je s talijanskom reprezentacijom osvojio naslov svjetskog prvaka 2006. i naslov europskog viceprvaka 2012. Nazvan Maestro i Metronom, od mladih dana istaknuo se kao jedan od većih talenata talijanskog nogometa. Smatra ga se jednim od najboljih veznih igrača i najjačih playmakera svih vremena u svjetskom nogometu. Četiri puta je bio među tri najbolja playmakera godine prema Međunarodnoj federaciji za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) (između 2006. i 2015.), u ostalim prigodama je bio među 23 kandidata za Zlatnu loptu, zauzevši 9. mjesto 2006. godine, 5. mjesto 2007. godine, 7. mjesto 2012. godine i 10. mjesto 2013. godine. Igrao je u Bresci, Interu i Reggini prije nego što je prešao u Milan, klub u kojem je bio dio prve momčadi u taktičkoj shemi trenera Carla Ancelottija i s kojim je u deset godina natjecanja osvojio dva naslova prvaka, jedan Talijanski kup, jedan Talijanski superkup, dvije UEFA-ine Lige prvaka, dva UEFA-ina Superkupa i jedno FIFA-ino Svjetsko klupsko prvenstvo. Od 2011. do 2015. igrao je za Juventus s kojim je osvojio dva naslova prvaka, dva Talijanska superkupa i jedan Talijanski kup. S reprezentacijom je imao 116 nastupa (peti po broju nastupa) i 13 golova te je sudjelovao u tri Svjetska prvenstva, tri Europska prvenstva i dva Konfederacijska kupa. Zajedno s Danieleom De Rossijem i Marijem Balotellijem čini skupinu od trojice igrača koji su dali barem po jedan gol na svakom od tri glavna nogometna natjecanja u kojima je sudjelovala talijanska reprezentacija (Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo i Konfederacijski kup). Drži primat po broju nastupa (37, kao Francesco Bardi) i golova (15, kao Alberto Gilardino) s talijanskom reprezentacijom U-21. 2020. godine postao je trener Juventusa s kojim je u vrijeme svog debija osvojio Talijanski kup (2020.-2021.) i Talijanski superkup (2020.).

Privredna banka Zagreb (PBZ) članica je jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi – Intesa Sanpaolo. PBZ je druga po veličini banka i financijska grupa u Hrvatskoj po imovini s tržišnim udjelom od ili nešto iznad 20 % u raznim poslovnim segmentima, a također i tržišni predvodnik u mnogim područjima, poput kartičnog poslovanja i novih tehnologija, stalno razvijajući nove i inovativne proizvode i usluge. PBZ je također centar izvrsnosti za mnoga područja bankarstva u sklopu Sektora međunarodnih banaka supsidijara Intesa Sanpaolo Grupe te je postao regionalni bankarski hub preuzimanjem većinskog vlasništva u bankama Intesa Sanpaolo u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. PBZ ima proaktivnu ulogu u poticanju inicijativa i projekata u području društveno odgovornog poslovanja, kontinuirano pružajući podršku lokalnoj zajednici. PBZ je vodeći donator u zemlji i bez premca je među bankama u donacijama ustanovama zdravstvene skrbi u borbi s pandemijom COVID-19 te u saniranju posljedica razornih potresa koji su pogodili Zagreb i okolicu te Sisačko-moslavačku županiju. PBZ Grupa vrlo je poznata u zemlji po svojem jedinstvenom dobrotvornom projektu „Činim dobro svaki dan“, koji društvu pomaže već skoro 14 godina pruživši do sada 62 donacije bolnicama i domovima socijalne skrbi u cijeloj Hrvatskoj. www.pbz.hr

Intesa Sanpaolo vodeća je bankarska grupa u Italiji – pruža usluge obiteljima, poduzećima i realnoj ekonomiji – uz značajnu međunarodnu prisutnost. Osobit poslovni model Intese Sanpaolo čini je vodećom u Europi u upravljanju imovinom, zaštitom i savjetovanjem, s velikim fokusom na digitalizaciju i FinTech. Učinkovita je i otporna banka te ima benefite od svojih tvornica proizvoda u potpunom vlasništvu u upravljanju imovinom i osiguranjem. Snažna predanost Grupe prema ESG-u (okolišnim, društvenim, upravljačkim aspektima) uključuje davanje 115 milijardi eura u zajmovima s društvenim utjecajem do 2025. godine za zajednice i zelenu tranziciju te 500 milijuna eura u doprinosima za podršku ljudima u potrebi, što Intesu Sanpaolo pozicionira kao svjetskog lidera u smislu društvenog utjecaja. Intesa Sanpaolo obvezala se na nultu neto stopu emisija do 2030. godine za svoje vlastite emisije, a do 2050. godine za svoje kreditne i investicijske portfelje. Kao angažirani pokrovitelj talijanske kulture, Intesa Sanpaolo osnovala je svoju vlastitu mrežu muzeja, „Gallerie d’Italia“ koja je domaćin umjetničke baštine banke te mjesto za prestižne kulturne projekte.

Generali osiguranje d.d. dio je Generali Grupe – jednog od svjetskih lidera davatelja usluga osiguranja i upravljanja imovinom. Osnovan 1831. godine, Generali je prisutan u 50 zemalja svijeta, s ukupnim premijskim prihodom od 75,8 milijardi eura u 2021. godini. S više od 75 000 zaposlenika i 67 milijuna klijenata širom svijeta, Grupa ima liderski položaj u Europi i sve veću prisutnost u Aziji i Latinskoj Americi. Predanost održivosti jedan je od pokretača strategije Generali Grupe, koja je nadahnuta ambicijom da svojim klijentima bude Lifetime partner kroz ponudu inovativnih i personaliziranih rješenja, vrhunsko korisničko iskustvo i svoje digitalizirane globalne distribucijske sposobnosti. Grupa je u potpunosti ugradila održivost u sve strateške odluke, s ciljem stvaranja vrijednosti za sve dionike gradeći pravednije i otpornije društvo. Human Safety Net je zaklada koju je Generali osnovao 2017. godine i aktivna je u 23 zemlje sa 61 partnerskih NVO-a. Misija je otključati potencijale ljudi koji žive u ranjivim uvjetima kako bi mogli promijeniti živote svojih obitelji i zajednica. Zajedno s Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno", partnerom Human Safety Neta u Hrvatskoj, pomažemo roditeljima koji su izloženi nepovoljnim okolnostima koje ometaju razvoj njihove djece, dosežući do sada 2.300 roditelja i 1.400 djece.

