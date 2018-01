Pedofilu 175 godina zatvora: 'Nema oprosta, uživaj u paklu'

Larry Nassar (54), koji je osuđen na 60 godina zatvora zbog zbog posjedovanja materijala s pedofilskim sadržajem, u odvojenom je slučaju zbog zlostavljanja američkih gimnastičarki dobio jedinstvenu kaznu zatvora od 175 godina!

- Gospodine, vi ne zaslužujete ikad više kročiti nogom iz zatvora. Nisam dobra u matematici, ali imam šalabahter pa ću si malo pomoći. Osuđujem vas na 40 godina zatvora, a prema ovim točkama optužnice, kad se sve to zbroji, idete u zatvor na 175 godina. Kad preživite 60 godina zatvora koje ste dobili na federalnom sudu, počinje teći ova kazna. Upravo sam potpisala vašu smrtnu presudu. Ako ikad izađete iz zatvora, što je malo vjerojatno, morat ćete se registirati kao što moraju svi seksualni predatori - rekla je sutkinja Rosemarie Aquilina, koja je u tjedan dana saslušala 156 od 169 zlostavljanih djevojaka i njihovo potresno suočavanje sa zlostavljačem.

Pedofil: Žao mi je, oprostite mi

Prije presude sudu i javnosti obratio se i Larry Nassar.

- Ova svjedočenja svih vas i sve što ste rekle imala su značajan utjecaj na mene. Jako me sve to potreslo, ali znam da to nije ni blizu onoga što sam ja učinio vama. Nema riječi kojima bih opisao koliko mi je žao zbog svega što sam vam napravio i molim vas da mi oprostite. Ove vaše riječi ponijet ću sa sobom u grob - rekao je kroz suze.

Foto: BRENDAN MCDERMID

'Koliko ti vrijedi život djevojčice?'

Prva gimnastičarka koja je prijavila Nassara bila je Rachael Denhollander, učinila je to 2016. godine. Ona je bila i prva koja se obratila Nassaru na suđenju i posljednja koja je to učinila uoči izricanja presude.

- To je trajalo više od godinu dana, koliko ti vrijedi život djevojčice, život mlade djevojke? Vidim da nosiš Bibliju na suđenju, da si je pročitao znao bi da dobra djela ne mogu izbrisati ovo što si učinio mladim djevojkama. Uništio si stotine života... Nikad neću zaboraviti dan kad sam suprugu priznala što si mi učinio i čekala da se okrene i ostavi me. Nije to učinio, imam prekrasnu djecu i molim Boga svaki dan da su sigurna. Tebi ne treba naš oprost, za to se obrati Bogu.

- Žalim te, curice su ti vjerovale, a ti si to iskoristio. Sa svakom djevojkom koja je svjedočila protiv tebe, ja sam gledala sliku svoje djece i svake curice koja nije uspjela biti spašena i čiji su život uništio. Ovo je velika opomena za društvo i vlasti, ovi uništeni životi takvi su jer nitko nije reagirao ili je to učinio presporo. Ovo je rezultat toga. Časna sutkinjo, nadam se da ćete mu dati maksimalnu kaznu, nadam se tome zbog svih nas koje je zlostavljao - rekla je Rachael.

Sutkinja: Bravo, djevojke!

Pedofilski liječnik radio je u američkoj gimnastičkoj reprezentaciji od 1986. godine. Za zlostavljanje ga je optužilo 168 djevojaka, danas hrabrih žena koje su tražile sutkinju u Michiganu da se suoče s njim na suđenju.

- Bravo, djevojke! Sve ste za mene sestre. Vaše riječi su ključ, one su jake kao da trenirate borilačke vještine rekla je sutkinja Rosemarie Aquilina, koja je dopustila i članovima obitelji zlostavljanih djevojaka da se suoče s Nassarom.

Žrtve pohotnog doktora imale su manje od 15 godina kad ih je zlostavljao. I nisu to bile samo gimnastičarke, jedna od njegovih žrtava bila je Kyle Stephens, kći obiteljskog prijatelja, koju je zlostavljao kad je imala samo 12 godina.

- Koristio si moje tijelo šest godina, to ti nikad neću oprostiti. Osjećala sam kao da gubim dodir s realnošću, počela sam se pitati je li se zlostavljanje uopće dogodilo. Kako bih ostala prisebna, natjerala sam se i prisjećala svega, korak po korak. Čak si uvjerio moje roditelje da lažem - rekla je Stephens, koja se također obratila Nassaru.

- Možda si dosad shvatio, curice ne ostaju male i bespomoćne zauvijek. Rastu u snažne žene koje su se vratile uništiti tvoj svijet.

'Nikad ti neću oprostiti!'

Jordyn Wieber, Aly Raisman, Gabby Douglas i McKayla Maroney osvojile su zlato na na Ljetnim olimpijskim igrama 2012. i sve su svjedočile protiv Nassara.

Posljednja koja je optužila Nassara je Simone Biles (20), jedna od najuspješnijih američkih gimnastičarki svih vremena, četverostruka olimpijska pobjednica.

- Stvari su se okrenule, sve smo tu, podigle smo glas i ne idemo nikamo. Došla sam se suočiti s tobom, Larry - rekla mu je bivša gimnastičarka Aly Raisman, a on je nije imao hrabrosti pogledati u oči.

- E, sad ćeš ti mene slušati! Opet sam jaka, nisam više žrtva. Pogledaj me, pogledaj nas! Ova grupa djevojaka koju si zlostavljao sad je snaga, a ti si nula - rekla je hrabra Raisman, dok se pedofil na to rasplakao.

Neke su mu oprostile, Brooke Hylek nije jedna od njih.

- Ne mogu vjerovati da sam ti vjerovala! Nikad ti neću oprostiti! Sretna sam što ćeš ostatak života provesti u zatvoru. I da, uživaj u paklu - rekla mu je Brooke Hylek.