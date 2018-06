Peh engleskog izbornika: Išao na trčanje pa završio u bolnici

Englezi su na Mundijalu u Rusiji ostavili dobar dojam poslije uvodne pobjede nad Tunisom 2-1.

Bio je to dobar nogomet mlade momčadi Garetha Southgatea koji je se ubrzo našao u centru pozornosti jer se - ozlijedio.

I to tako što je dislocirao rame.

Gareth Southgate has dislocated his shoulder whilst out on a run 🤦‍♂️



"It is better me than one of the players!"



How are you going to lift the trophy with a dislocated shoulder Gareth, come on!?! pic.twitter.com/TVwOhHhDT7