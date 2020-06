Njezin zna\u010daj za svjetsko strelja\u0161tvo bio je nevjerojatan, a \u010desto ju je vi\u0111ao i hrvatski olimpijski pobjednik Josip Glasnovi\u0107...

<p>Još sam u šoku. Javila mi je zajednička prijateljica i još ne mogu doći sebi, jedva je uspjela izgovoriti naša najbolja streljačica i osvajačica olimpijske bronce iz Pekinga <strong>Snježana Pejčić</strong> (38).</p><p>I nju je jako potresla smrt srpske streljačice <strong>Bobane Veličković Momčilović</strong> (31) koja je izgubila život zbog komplikacija nakon poroda. Imala je eklampsiju, odnosno izljev krvi na mozak zbog čega je hitno prebačena u beogradsku bolnicu. </p><p>Dvadeset dana bila je u komi, ali nažalost nije izdržala. Njezin sin je u dobrom stanju. </p><p>- Znale smo se preko desetljeća. Mi smo svi kao jedna velika obitelj. Dobro smo se znale i često smo se družile na natjecanjima – rekla je i dodala kako su zajedno provodile gotovo po pola godine svake sezone, i tako iz godine u godinu.</p><p>- Bila je baš divna osoba, ovo je prava tragedija i veliki gubitak za svjetsko streljaštvo.</p><p>Bobana je osvojila čak deset medalja na europskim prvenstvima od čega deset zlata u disciplini zračni pištolj 10 metara, pojedinačno i ekipno, a posljednje medalje osvojila je u Wroclawu gdje je u stanju trudnoće, uz podršku svog sina, proslavila novi uspjeh. Nastupala je na Olimpijskim igrama u Londonu i Riju gdje nije uspjela doći do medalje, a ima i zlato sa Svjetskog prvenstva iz 2014. godine. </p><p>Njezin značaj za svjetsko streljaštvo bio je nevjerojatan, a često ju je viđao i hrvatski olimpijski pobjednik Josip Glasnović...</p><p>- Poznavao sam ju s natjecanja. Nismo bili toliko bliski, ali uvijek bismo se pozdravili i popričali. Znali smo se iz viđenja, a bila je baš uspješna streljačica. Žao mi je što se ugasio jedan mladi život - kazao je Glasnović.</p><p>Sina nikada neće upoznati, ali može biti ponosan na to da ga je rodila hrabra i neustrašiva Bobana koja se do posljednjeg trenutka borila za svoj život, ali nažalost nije uspjela. Otišla je na neki bolji svijet, a od tamo će promatrati i paziti na svog sinčića i supruga Miroslava Momčilovića s kojim je bila u dugogodišnjoj vezi.</p>