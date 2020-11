Pejić: Rajewski se nakon borbe 'gubio', meni sad stiže beba...

<p>Bok, Pejke, može kratak komentar borbe, tim riječima započeli smo razgovor s našim MMA borcem <strong>Filipom Pejićem</strong> (28).</p><p>- A kakav komentar i može biti nego kratak. Pa borba je trajala 12 sekundi - nasmijao se dobro raspoloženi borac, koji je na KSW-u 56 brutalno na samom početku borbe nokautirao <strong>Sebastiana Rajewskog</strong>.</p><h2>Pogledajte video: Vlog iz Poljske</h2><p>- Da vam budem iskren, nismo planirali da ću ga završiti tako brzo, ali očekivali smo nokaut. Pročitali smo ga, čekali smo da promijeni gard i da uletim unutra "zadnjom", vidjeli smo u pripremi za borbu da često spušta ruke. Već sam na toj razini da mogu primijetiti takve stvari u borbi, prošao sam to "sto puta". Presretan sam što se tako poklopilo i što je odmah prvi udarac u bradu prošao.</p><p>Stravično je ono izgledalo. Rajewski nije mogao doći k sebi.</p><p>- Čovjek se nije mogao dići nekoliko minuta. Kasnije je bio i u bolnici, kažu mi da se "gubio". </p><p>Je li to najbrži nokaut u karijeri?</p><p>- Apsolutno najbrži. Mislio sam i da je najbrži u povijesti KSW-a, ali došao mi je predsjednik KSW-a i kazao mi da je drugi najbrži. Prvi je, kaže gazda, bio dok sam još bio malo dijete, a meč je trajao osam sekundi. Bilo kako bilo, kazao je da sam ispisao povijest KSW-a i da su upravo ovako nešto očekivali od mene. </p><p>Slavio je Filip, skočio na ogradu i pokazivao kako je ovo pobjeda za njegovo dijete. U kavez su odmah uletjeli Saša Drobac i Dražen Forgač, a sve nam je prokomenritao i Filipov trener.</p><p>- Zaledio ga je stravično, ali ja sam bio smiren pokraj kaveza. Očekivao sam prekid u prvoj rundi, morao sam smirivati Filipa i Drobca, malo je bilo glupo da se jako vesele dok ovaj leži 'mrtav'. Bila su tu dva poraza nad glavom - objasnio je simpatični Forgy. </p><p>Nije Pejiću bilo lako, u oktogon je ušao s dva vezana poraza. U Areni ga je krajem prošle godine pobijedio Daniel Torres pa nekoliko mjeseci kasnije Roman Szymanski.</p><p>- Našao sam motivaciju u liku <strong>Khabiba Nurmagomedova</strong>. Oduševio me u onom meču s Gaethjeom, kad sam vidio onaj njegov <strong>pogled</strong>, točno je znao po što ide. U glavi vam ne smiju biti nikakvi porazi, stavio sam si to u glavu. Bio sam potpuno opušten, kao da sam na kavi, kao s vama u razgovoru. Nisam imao niti malo treme - objašnjava Pejić pa dodaje:</p><p>- Sad sam si rekao da ću odmah zauzeti centar oktogona. Znate da se inače volim puno kretati, unutra-van, sad sam to promijenio. Poslušao sam druge, govorili su mi da snažno udaram, poput teškaša, i da to moram iskoristiti bolje. Rajewski je to osjetio odmah u prvoj izmjeni.</p><p>Kakvi su planovi za dalje?</p><p>- Tek je prošao meč. Čekam sad <strong>bebu</strong>. Zato sam onako slavio (imitirajući nošenje bebe, op. a.). Kad stiže? Evo, svaki čas, možda već danas, sutra stiže "mali huligan". Onda ćemo Božić i Novu godinu proslaviti skupa pa ćemo dalje vidjeti što i kako - kazao nam je razdragani Filip.</p><p>I za kraj, ona "šljiva" pod okom Francisca Barrija... Jesi li ti krivac?</p><p>- Haha, jesam!</p>