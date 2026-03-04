Penal istovremeno tražili Rijeka i Hajduk! Pogledajte te situacije

Burno prvo poluvrijeme između Rijeke i Hajduka uz mnoge sudačke repove dobilo je nastavak u istom tonu u ranoj fazi drugog poluvremena. U 53. minuti penal su, naime, tražili i jedni i drugi. Prvo Rijeka jer je Hugo Guillamon nakon centaršuta s desne strane glavom pokušao izbiti loptu, a pogodio Rona Racija u lakat koji je bio odvojen od tijela, a u nastavku akcije i Hajduk zbog pada Michelea Šege u šesnaestercu. Nijedan nije sudio Patrik Kolarić na terenu.

No uključila se VAR soba i Ivan Matić sugeriravši Čakovčaninu da pregleda prvu situaciju. Unatoč prosvjedima hajdukovaca, Kolarić je pokazao na bijelu točku, a Tiago Dantas bio je neumoljiv i zabio za 1-1. Odmah nakon toga Armada je ispalila pirotehniku i vatromet pa je prekid, uz pregled situacije i zbog dima koji se nadvio nad teren, potrajao čak osam minuta.

