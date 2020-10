'Penal za Goricu protiv Hajduka nije postojao! Dinamo oštećen protiv Varaždina u 2 situacije'

Jako dobra procjena VAR suca koji je shvatio da se ovdje radi o udaranju igrača. Ovo je čisti penal. Sudac je postupio prema pravilima, rekao je Strahonja o penalu za Hajduk iz 100. minute...

<p><strong>Mario Strahonja</strong> je ovaj put bio poprilično zaposlen na u emisiji Stadion. Naravno, jako puno situacija bilo je vezano uz utakmicu <strong>Gorice i Hajduka</strong> gdje su domaćini došli do pobjede nakon preokreta (2-1).</p><p>Prema Strahonji, Batinić je sudio jako dobro, a imao je jednu pogrešku koja je na koncu donijela Gorici jedanaesterac.</p><p>No, idemo po redu. Domaćini su tražili penal još u prvom poluvremenu kada je lopta pogodila Kristiana Dimitrova koji je bio u klizećem startu u Hajdukovom kaznenom prostoru.</p><p>- Ovo nije kažnjiva ruka. Ispravna odluka. Ovo je potporna ruka, nalazi se ispod tijela. Ona je dolje i ne može to biti kažnjeno - reklo je Oko sokolovo. </p><p>Ista stvar je i sa situacijom iz 43. minute kada je Gyurcso srušen u kaznenom prostoru Gorice, a Batinić je pokazao na bijelu točku. Caktaš je bio precizan za 1-0</p><p>- Ispravna odluka. Sudac je dobro pozicioniran, za njega nije bilo dvojbe. Došlo je do saplitanja i tu je sve čisto.</p><p>No ispravna odluka nije bila u 55. minuti. Nejašmić je izgubio loptu u svom kaznenom prostoru, a onda na rubu šesnaesterca srušio Darka Čanađiju. Batinić prvo nije ništa sudio, a onda se javio VAR. Sudac je nakon gledanja snimke dosudio penal.</p><p>- Jako često za procijeniti. Sudac ovdje nije ništa svirao. Glavni sudac nije ništa svirao. Igrač Hajduka ispravno gazi u prostor, nije nagazio suparničkog igrača i nije išao džonom. Napadač je uputio loptu prema golu i nagazio igrača Hajduka. Nakon što je nagazio tlo, igrač Gorice je nagazio njega po nozi. VAR se uključuje kod očiglednih situacija. A VAR sudac mora vidjeti da ovo nije očigledno. Svi su gledali je li unutra ili nije. Kad pogledate bolje vidite da ovo nije kažnjivo i da ovo nije penal - rekao je Strahonja.</p><p>Posavec je obranio Lovrićev pokušaj, ali Hajdukov golman izašao je prerano i VAR se opet javio. Batinić je ponovio penal.</p><p>- Potpuna ispravna odluka VAR suca. Koji je bio u skladu s pravilima nogometa. Posavec je izašao pola metra i ispravna odluka VAR suca. Suci se moraju držati ovoga i u sljedećim susretima.</p><p>No ni tu nije bio kraj. Strahonja se tu tek zagrijao. U drugom poluvremenu David Čolina dobio je drugi žuti karton zbog prekršaja na Hamadu, ali Batinić mu je prvo pokazao izravni crveni jer je mislio da se radio o izglednoj situaciji za gol. Iako je bilo jasno da će bek Hajduka pocrveniti bilo to nakon drugog žutog ili izravnog crvenog, razlika je velika.</p><p>- Ovdje je sudac mislio da se ovdje radi o obećavajućoj prilici. Dobra reakcija VAR suca koji je sucu dao priliku da vidi da nije bila izgledna situacija. Ako je drugi žuti, igrač dobije kaznu od jedne utakmice, ako je crveni, može dobiti dvije utakmice ili više. Ne znamo je li dobio sugestiju pomoćnog suca pa zbog toga nije dao žuti na početku kada je to htio - poručio je Strahonja.</p><p>Kod drugog gola Gorice je također sve čisto. Mudrinski je pucao, Posavec je obranio, a Hamad zabio iz odbijanca. Prvo je pomoćni sudac označio zaleđe, ali VAR je ispravio njegovu pogrešku jer je Vušković bio posljednji igrač.</p><p>- Zaleđa nema i gol je ispravno priznat. Pomoćni sudac se odlučio da je zaleđe, pogriješio je. Sreća pa je tu VAR. </p><p>I napokon. Posljednja situacija dolazi iz 100. minute kada je Hajduk dobio iznenadnu priliku za izjednačenje. Mudrinski je u svome kaznenom prostoru udario nogom Jaira. Opet je VAR morao reagirati.</p><p>- Jako dobra procjena VAR suca koji je shvatio da se ovdje radi o udaranju igrača. Ovo je čisti penal. Sudac je postupio prema pravilima - rekao je Strahonja pa zaključio priču iz Velike Gorice:</p><p>- VAR je imao dosta posla. Bebek, koji je bio u sobi, je generalno donio jako dobre odluke. </p><p>Pogrešaka je bilo i u<strong> Varaždinu</strong> gdje je <strong>Dinamo</strong> teškom mukom pobijedio domaćine s 2-1.</p><p>Dario Bel je, prema Strahonji, imao dvije pogreške. Propustio je Stolniku pokazati žuti karton nakon prekršaja nad Petkovićem, a prvi žuti dobio je krajem prvog dijela kada je srušio Tolića. To mu je trebao biti drugi žuti, odnosno crveni.</p><p>- Stolnik je trebao dobiti žuti karton zbog prekršaja nad Petkovićem, a nakon toga je napravio prekršaj i nad Tolićem zbog čega je tada dobio žuti. Ovo je bilo čisto povlačenje igrača da nešto ne napravi u napadu. Ovo je bio školski prikaz žutog kartona - kazalo je Oko sokolovo.</p><p>Dinamo je uspio preokrenuti u drugom dijelu golovima Mislava Oršića iz slobodnog udarca, a lako su mogli i do trećeg gola. Igrač Varaždina dirao je loptu rukom u vlastitom šesnaestercu, ali Belu to nije bilo za kazneni udarac.</p><p>- Sucu je bilo teško procijeniti. VAR je vidio da se radi o tome da je jasno i očigledno. Igrača je lopta pogodila u tijelo, pa je nastavila u gornju ruku, koja je kažnjiva, i zaustavila je daljnji let lopte - zaključio je Strahonja.</p><p> </p>