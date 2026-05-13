Pep Guardiola oštro kritizirao: Izgubili smo dva finala FA kupa jer VAR nije radio svoj posao

Arsenal je u prošlom kolu Premier lige slavio nad West Hamom (1-0) golom Trossarda u 83. minuti utakmice. Glavna tema rasprave nakon susreta bilo je korištenje VAR-a nakon što je Wilson zabio za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi, a Pablo napravio prekršaj nad golmanom Arsenala Rayom.

Pablo je ruku položio paralelno s ramenima španjolskog vratara ispod njegovog vrata i onemogućio mu da skoči na loptu, a iz drugog kuta je vidljivo kako ga povlači za dres. Glavni sudac u VAR sobi Darren England, pozvao je Chrisa Kavanagha da pogleda snimku te je gol poništen nakon nekoliko minuta.

Engleski mediji pisali su kako je ta odluka VAR-a spasila Arsenalove snove da postanu prvaci Engleske, a oglasio se i trener Manchester Cityja Pep Guardiola.

- Izgubili smo dva finala FA kupa jer suci nisu radili svoj posao koji su trebali, čak ni VAR. Kada se to dogodi, to je zato što moramo bolje raditi, a ne kriviti suce ili VAR. Ne vjerujem nikome otkad sam došao - komentirao je ulogu VAR-a u finalima 2024. i 2025.

- Uvijek sam učio da to moraš raditi bolje, biti u poziciji da to radiš bolje jer VAR je bacanje novčića. Nije instaliran prošli vikend. Tu je već dugi niz godina, prilagođavamo se i svi to znaju - izjavio je, a prenosi Daily Mail.

Do kraja su ostala još samo dva kola, Arsenal je vodeći sa 79 bodova, a Manchester City je drugi sa 74 bodova. Na trećem mjestu je Manchester United sa 65 bodova. Momčad Mikela Artete 18. svibnja igra protiv Burnleya, a zadnja utakmica sezone je na rasporedu 24. svibnja protiv Crystal Palacea.