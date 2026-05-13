Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE BIRAO RIJEČI

Pep Guardiola oštro kritizirao: Izgubili smo dva finala FA kupa jer VAR nije radio svoj posao

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Pep Guardiola oštro kritizirao: Izgubili smo dva finala FA kupa jer VAR nije radio svoj posao
1
Foto: Jason Cairnduff

VAR je bacanje novčića. Nije instaliran prošli vikend. Tu je već dugi niz godina, prilagođavamo se i svi to znaju - komentirao je trener 'građana'

Admiral

Arsenal je u prošlom kolu Premier lige slavio nad West Hamom (1-0) golom Trossarda u 83. minuti utakmice. Glavna tema rasprave nakon susreta bilo je korištenje VAR-a nakon što je Wilson zabio za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi, a Pablo napravio prekršaj nad golmanom Arsenala Rayom. 

Pablo je ruku položio paralelno s ramenima španjolskog vratara ispod njegovog vrata i onemogućio mu da skoči na loptu, a iz drugog kuta je vidljivo kako ga povlači za dres. Glavni sudac u VAR sobi Darren England, pozvao je Chrisa Kavanagha da pogleda snimku te je gol poništen nakon nekoliko minuta.

VIDEO: KAKVA KONTROVERZA VAR presudio borbu za naslov i ostanak?! Arsenal je u drami iščupao trijumf kod West Hama
VAR presudio borbu za naslov i ostanak?! Arsenal je u drami iščupao trijumf kod West Hama

Engleski mediji pisali su kako je ta odluka VAR-a spasila Arsenalove snove da postanu prvaci Engleske, a oglasio se i trener Manchester Cityja Pep Guardiola

- Izgubili smo dva finala FA kupa jer suci nisu radili svoj posao koji su trebali, čak ni VAR. Kada se to dogodi, to je zato što moramo bolje raditi, a ne kriviti suce ili VAR. Ne vjerujem nikome otkad sam došao - komentirao je ulogu VAR-a u finalima 2024. i 2025. 

PLJUŠTE REAKCIJE... Engleski mediji nakon drame: 'VAR je spasio Arsenalove snove o naslovu nakon čak 22 godine'
Engleski mediji nakon drame: 'VAR je spasio Arsenalove snove o naslovu nakon čak 22 godine'
Premier League - West Ham United v Arsenal
Foto: Andrew Couldridge

- Uvijek sam učio da to moraš raditi bolje, biti u poziciji da to radiš bolje jer VAR je bacanje novčića. Nije instaliran prošli vikend. Tu je već dugi niz godina, prilagođavamo se i svi to znaju - izjavio je, a prenosi Daily Mail

Do kraja su ostala još samo dva kola, Arsenal je vodeći sa 79 bodova, a Manchester City je drugi sa 74 bodova. Na trećem mjestu je Manchester United sa 65 bodova. Momčad Mikela Artete 18. svibnja igra protiv Burnleya, a zadnja utakmica sezone je na rasporedu 24. svibnja protiv Crystal Palacea

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026