Pep gubio kosu, Englezi žestoko kritizirali Gvardiola... Hrvat ih sve ušutkao potezom utakmice

Devet golova, povijesni trenutak Erlinga Haalanda i nevjerojatan povratak Fulhama koji je Manchester City s vodstva 5-1 doveo na rub provalije. U trileru za pamćenje, koji je završio pobjedom "građana" 5-4, u središtu pozornosti bio je i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Proživio je večer u kojoj je od kritika i bijesa navijača stigao do statusa junaka koji je spasio pobjedu u posljednjim sekundama.

Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Cityjev blitzkrieg i šokantan povratak Fulhama

Sve je izgledalo kao još jedna rutinska večer za stroj Pepa Guardiole. City je dominirao od prve minute, a Erling Haaland je već u 16. minuti ispisao povijest. Zabio je 100. gol u Premier ligi u samo 111 nastupa, srušivši rekord legendarnog Alana Shearera (124 utakmice).

Kad su Tijjani Reijnders i Phil Foden s dva sjajna gola povisili na 3-0, činilo se da je priči kraj. Iako je Emile Smith Rowe smanjio prije poluvremena, Foden je drugim golom i autogolom Sandera Bergea nakon udarca Jeremyja Dokua odveo City na ogromnih 5-1 u 54. minuti. Utakmica je bila riješena. Ili se barem tako činilo.

Foto: Paul Childs

No tada je uslijedio nevjerojatan preokret. Alex Iwobi i dvostruki strijelac Samuel Chukwueze, koji je ušao s klupe, u samo 20 minuta vratili su Fulham u život. Domaćini su stigli na samo gol zaostatka (5-4), a stadion je proključao. City je bio u potpunom rasulu, a obrana se našla na udaru.

'Gvardiolu, molim te, napusti moj klub'

Dok je Fulham nemilosrdno napadao, engleski mediji i navijači nisu štedjeli obranu Manchester Cityja. Na posebnom udaru našli su se stoperi, Ruben Dias i Joško Gvardiol. Obojica su ocijenjeni vrlo niskim ocjenama, uglavnom peticama.

"Nije branio s potrebnom hitnošću sve do samog kraja", napisao je Goal.com za Gvardiola, dok je Manchester Evening News dodao da je "u drugom poluvremenu povremeno bio lijen". Kritike su pljuštale i zbog lošeg postavljanja i izgubljenih lopti koje su momčad dovodile u opasnost.

Navijači na društvenim mrežama bili su još oštriji. "Dias i Gvardiol smrde u obrani", pisao je jedan navijač, dok je drugi otišao korak dalje: "Gvardiol, molim te, napusti moj klub". Hrvat i Portugalac bili su na stupu srama jer je obrana vrijedna stotine milijuna eura izgledala potpuno izgubljeno.

Spas u 97. minuti: Od tragičara do junaka

I onda, kad se činilo da će Fulham u osam minuta sudačke nadoknade doći do povijesnog boda, ukazao se upravo - Joško Gvardiol. Igrala se 97. minuta, posljednji napad na utakmici. Lopta je u šesnaestercu došla do Josha Kinga, koji je pucao prizemno prema nebranjenom dijelu gola. Golman Donnarumma bio je svladan, cijeli stadion je već slavio izjednačenje... ali na gol-liniji se pojavio Gvardiol i nevjerojatnom reakcijom izbio loptu.

Video Gvardiolove intervencije pogledajte OVDJE.

Bio je to potez koji je spasio pobjedu i sačuvao tri boda. U jednom trenutku, Hrvat je od tragičara postao apsolutni junak. Čak su i mediji koji su ga kritizirali morali priznati ključnu ulogu. "Njegova ocjena očito je podignuta zbog te spasonosne, pobjedničke intervencije s gol-linije u posljednjoj minuti", istaknuo je Yahoo! Sports u analizi.

Foto: David Klein

Guardiola nakon kaosa: 'Izgubio sam kosu!'

Koliko je utakmica bila dramatična, najbolje svjedoči reakcija Pepa Guardiole. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, novinarima je u svom stilu dobacio:

- Jeste li uživali, dečki? Lijepo, ha?!

Na pitanje je li on uživao, odgovorio je u dahu:

- Ja?! O moj Bože! Izgubio sam kosu! O moj Bože! Znam da ćete me pitati što se dogodilo, nemam odgovor! To je Premier liga, zar ne? Nogomet su emocije - rekao je vidno iscrpljeni Guardiola.

Priznao je da je njegova momčad imala sreće i da ni igrači ne znaju kako su preživjeli završnicu.

- Kad se dogodi ovako nešto, samo je pitanje preživljavanja. Ne pitajte me kako, ni igrači ne znaju. Treba vam sreća, a na kraju smo je i imali - zaključio je.

Za Gvardiola i City, bila je to večer za pamćenje. Obrana je pokazala ozbiljne slabosti, no pobjeda je u džepu. A Gvardiol je dokazao da i kad ne odigra najbolju utakmicu, jednim potezom može biti čovjek odluke. Upravo takve pobjede često donose naslove.