Pep nastavlja s debaklima, a ovo se zadnji put dogodilo još kad je Zvezda bila prvak Europe

Stotine milijuna ulupane su u sastav 'građana', no Pep već treći put ne uspijeva doći do polufinala Lige prvaka. Polufinale LP bez Engleza, Španjolaca i Talijana nismo gledali gotovo 30 godina

<p>Lyon je nakon Juventusa izbacio i Manchester City pobjedom 3-1 te se plasirao u polufinale Lige prvaka.</p><p>Tamo će ga čekati Bayern, a u drugom polufinalu gledat ćemo PSG i Leipzig. To nam donosi čak dva francuska kluga u polufinalu Lige prvaka i dva francusko-njemačka finala. Takvo nešto - zaista se rijetko viđa, a možda i nikad!</p><p>Za početak, ovo je prvi put nakon gotovo tri desetljeća da u polufinalu nema ni Španjolaca, ni Engleza, ni Talijana. Te godine na krovu Europe bila je - Crvena zvezda! Samo bez Engleza i Španjolaca? Tu varijantu isto dugo nismo gledali. Od sezone 1995./1996.!</p><h2>Francuzi za povijest</h2><p>Uz to, ovo je prvi put u povijesti da gledamo dva francuska kluba u polufinalu Lige prvaka. Tek se jednom dogodilo da su Francuzi ovoliko uspješni u nekom europskom natjecanju, a to je bilo 1992./1993., ali u Uefa Cupu. Isto tako, ovo je prvi put u sedam godina da u polufinalu Lige prvaka imamo duopol dvaju zemalja. Zadnjih godina uglavnom bismo gledali klubove iz više od dvije zemlje.</p><p>Lyon je ovom pobjedom nastavio biti najuspješniji francuski klub u Europi u ovom stoljeću. 'Lavovima' je ovo treći plasman u polufinala europskog natjecanja. Igrali su polufinale Europske lige 2017. godine i polufinale LP 2010. godine.</p><h2>Guardiolini debakli</h2><p>Ovim porazom Cityja nastavljaju se i debakli španjolskog trenera Pepa Guardiole. Nakon što je u Barceloni bio nevjerojatno dominantan, a do europskih završnica stizao je i s Bayernom, u Manchester Cityju daleko je od toga. </p><p>Stotine milijuna ulupane su u sastav 'građana', no Pep već četvrti put ne uspijeva doći do polufinala Lige prvaka! Četiri godine zaredom. Kobni su redom bili Monaco, Liverpool, Ajax i sad Lyon...</p><p> </p>