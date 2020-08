Komentiraju\u0107i za britansku TV, Steve McManaman je naglasio:

Pep otkrio kako je pogriješio, Zidane ljutit: Ostajem trener, prestanite me više to ispitivati!

Varane priznao da je kriv za poraz, Gabriel Jesus naglasio: Stvar je u vjeri u sebe i vjeri da će oni pogriješiti. Svi smo ljudi i griješimo pa sam ja cijelo vrijeme pritiskao vjerujući da će pogriješiti. Želim biti napadač poput Brazilca Ronalda

<p>Presudna je bila naša energija, strast. Bilo je ključno pretrčati više od Reala i borili smo se za taj metar više - objašnjavao je <strong>Raheem Sterling</strong>, koji je u pobjedi <a href="https://www.24sata.hr/sport/guardiola-ispremijesao-obranu-modrica-iza-kapetana-benzeme-709969">Manchester Cityja nad Realom 2-1</a> za ulazak u četvrtfinale Lige prvaka zabio svoj stoti gol u dresu Cityja.</p><p><strong>VIDEO</strong>: Pogledajte kako je Guardiola u veljači bio siguran da Uefa neće izbaciti Manchester City zbog kršenja propisa</p><p>Bio je to prvi, za 1-0, koji mu je darovao groznom reakcijom <strong>Raphael Varane</strong>. No, i to je, tvrdi, bio dio plana:</p><p>- Bio je dogovor da ih pritisnemo od prve minute pred njihovim golom. I na taj smo način zabili oba - objasnio je Sterling, te o svom postignuću dodao:</p><p>- Da, zabio sam stotinu i nadam se da će ih biti još mnogo.</p><p>Ubrzo nakon utakmice se na Twitteru našalio objavom da traži zrakoplovne karte iz Manchestera do Lisabona, gdje se igra završni turnir osam najboljih.</p><p>Komentirajući za britansku TV, <strong>Steve McManaman</strong> je naglasio:</p><p>- Nikad nisam vidio neku tako kvalitetnu momčad kao što je Real da toliko griješi u svojoj trećini terena.</p><p>Doduše, <strong>Karim Benzema</strong> vratio je nadu Realovim navijačima. Bio mu je to 249. gol za Real, čime je na vječnoj klupskoj ljestvici pretekao Di Stefana.</p><p>- Takav napadač ti je u kaznenom prostoru, a Cityjevi braniči kao da su držali socijalnu distancu - našalio se <strong>Gary Lineker</strong>, a Dion Dublin se čudio:</p><p>- Nije mi jasno kako Real nije znao kako će City igrati, pa uvijek igra isto.</p><p><strong>Gabriel Jesus</strong> zabio je gol za 2-1 i naglasio:</p><p>- Možemo puno trčati, znamo igrati kad imamo loptu i izbacili smo top momčad, najbolji klub u ovom natjecanju. Stvar je u vjeri u sebe i vjeri da će oni pogriješiti. Svi smo ljudi i griješimo pa sam ja cijelo vrijeme pritiskao vjerujući da će pogriješiti. To je jedna od mojih moći.</p><p>Otkrio je i uzora:</p><p>- Svaki dan naporno radim kako bih bio vrhunski napadač poput Brazilca Ronalda.</p><p><strong>Zinedine Zidane</strong> opet se suočio s pitanjem ostaje li na Realovoj klupi:</p><p>- Ja sam Realov trener dok se nešto ne dogodi. I ne trebate više postavljati ta pitanja o mojoj budućnosti. Sad svi idemo na odmor i naći ćemo se opet iduće sezone - rekao je, a ovako je komentirao utakmicu:</p><p>- Naravno da ne možemo biti sretni kad smo izgubili i ispali, ali ponosni smo na cijelu sezonu, 95 posto toga je bilo odlično. Izgubili smo danas od jako dobre momčadi, a imali smo šanse.</p><p>A tragičar <strong>Raphael Varane</strong> posuo se pepelom:</p><p>- Ja sam kriv za poraz. Dobro smo se pripremili, ali koštale su nas pogreške. Jako sam tužan zbog suigrača...</p><p><strong>Pep Guardiola</strong> doveo je Manchester City do četvrtfinala, ali cilj kluba je puno više.</p><p>- Imali smo puno šansi i zabili dva gola iz njihovih pogrešaka. Stalno sam im govorio da napadaju, uvijek pokušavamo pritiskati suparnika, nekad ide, nekad ne... U prvom smo dijelu igrali s krilima više unutra, usko i to je bila moja pogreška. Ispravio sam je u nastavku.</p><p>- Jako je važno da smo dvaput pobijedili Real, a Zidane nikad nije izgubio ni jednu nokaut utakmicu kao trener. No, ovo je samo jedan korak i ako se zadovoljimo time, samo ćemo pokazati da smo mali. Ako želiš osvojiti trofeje, i moraš pobjeđivati velike.</p><p>Idući mu suparnik nije Juventus nego Lyon.</p><p>- Odmah poslije utakmice moji su mi skauti rekli da se moramo jako čuvati. Imamo osam dana da se pripremimo.</p>