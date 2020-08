Ina\u010de, Bernardin dugogodi\u0161nji de\u010dko je ko\u0161arka\u0161 Kristijan Krajina (29). Osje\u010dki centar je prije manje od mjesec dana potpisao za Cibonu \u0161to \u0107e im omogu\u0107iti da unato\u010d obvezama koje oboje imaju kao profesionalni sporta\u0161i ipak provedu vi\u0161e vremena zajedno jer Bernarda vrijeme izme\u0111u turnira naj\u010de\u0161\u0107e provodi u Zagrebu.

Pera zamalo pobijedila veliku Serenu! Najžešći navijač: dečko i novi centar Cibone - Krajina

Bernardin dugogodišnji dečko je košarkaš Kristijan Krajina, odnedavno centar Cibone. Pera je jedva dočekala nastavak teniske sezone, a u prvom meču skoro je srušila jednu od najvećih ikad

<p>Zadranka <strong>Bernarda Pera</strong> (25) junački je namučila američku mega-zvijezdu <strong>Serenu Williams</strong> u prvom kolu WTA turnira u Lexingtonu: Williams - Pera 4-6, 6-4, 6-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Serena trenira s Tysonom</strong></p><p>Pera je dobila prvi set, u jednom trenutku broj osvojenih poena bio je izjednačen (85-85), ali onda Serena kreće u jednu od svojih seriju i po tko zna koji put pokazuje zašto je i nakon pauze i sa 38 godina na leđima - vrh svjetskog tenisa, jedna od najboljih svih vremena.</p><p>- Serena je vjerojatno najbolja tenisačica u povijesti, a meni je drago da se nastavilo s turnirima i nadam se da će se sezona odraditi što je moguće više i bolje - rekla nam je Bernarda.</p><p>- Većinu vremena tijekom korona-pauze provela sam u Zadru, zatim sam se pripremala u Zagrebu, a nakon Lexingtona putujem u Cincinnati, potom na US Open, a onda svi selimo u Europu. Barem se nadam.</p><p>Tenis se opet igra, ali sve je drukčije...</p><p>- Putovanja su ugodnija jer zrakoplovi nisu tako popunjeni kao inače, ali ja imam problem s maskom, jako mi smeta i vrlo brzo me zaboli glava ako je nosim. No što je tu je, moramo se naviknuti, ako je to cijena da se igra tenis.</p><p>U Kentuckyju vlada poseban režim:</p><p>- Svi smo smješteni u poseban hotel u Lexingtonu, a tako će biti i na drugim turnirima. U hotelu su samo igračice, suci i oni koji su direktno vezani za odigravanje turnira. Svi smo iz zračne luke prebačeni posebnim automobilima, dobili smo pisane protokole kako se treba ponašati u hotelu i na terenima, svakih par dana se testiramo i svi se nadamo da će se turniri u nastavku sezone odigrati bez problema - rekla je Bernarda Pera.</p><p>Inače, Bernardin dugogodišnji dečko je košarkaš <strong>Kristijan Krajina</strong> (29). Osječki centar je prije manje od mjesec dana potpisao za Cibonu što će im omogućiti da unatoč obvezama koje oboje imaju kao profesionalni sportaši ipak provedu više vremena zajedno jer Bernarda vrijeme između turnira najčešće provodi u Zagrebu.</p>